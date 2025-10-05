İstanbul, 2027 Avrupa Oyunları için Hazırlıklara Devam Ediyor

Haberler

İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, 2027 Avrupa Oyunları için önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, İstanbul 2027 Organizasyon Komitesi Genel Direktörü olarak atandı.

İSTANBUL, -İSTANBUL, 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği için hazırlıklarını hızla sürdürüyor. İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu (İOOHDK), 1 Ekim Çarşamba günü Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda önemli bir toplantı yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak başkanlığında düzenlenen toplantıya; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Volkan Demir, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Ahmet Gülüm, Başkan Yardımcısı Yunus Akgül, TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

VELİ OZAN ÇAKIR, İSTANBUL 2027'NİN GENEL DİREKTÖRÜ OLDU

Toplantıda alınan önemli kararlardan biri Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır'ın, İstanbul 2027 Organizasyon Komitesi Genel Direktörü olarak atanması oldu. Ayrıca, komitenin organizasyon şeması da netleştirildi.

SPOR DALLARI BELİRLENDİ

Hazırlık toplantısında, Avrupa Oyunları programına dahil edilmek üzere Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) onayına sunulacak spor dalları da karara bağlandı. Belirlenen sporların listesi önümüzdeki günlerde Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) ile paylaşılacak ve ardından kamuoyuna duyurulacak.

İstanbul'un 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapması, kentin spor altyapısının güçlendirilmesi, uluslararası tanınırlığının artırılması ve genç sporcular için yeni fırsatlar yaratması açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
