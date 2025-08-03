İsrailli orta saha Dia Saba, Amed'e imza attı

İsrailli orta saha Dia Saba, Amed'e imza attı
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TFF 1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, Maccabi Haifa forması giyen tecrübeli orta saha Dia Saba'yı kadrosuna kattı. Dia Saba, ülkemizde daha önce Sivasspor'da da forma giymişti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, ülkemizde daha önce Sivasspor'da forma giyen İsrailli orta saha oyuncusu Dia Saba'yı transfer etti.

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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Maccabi Haifa forması giyen 32 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Transferin kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını diliyor, Dia Saba'ya yeşil-kırmızılı formamız altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz. Yeni transferimiz Dia Saba, yarın sabah 10.00'da Diyarbakır Havalimanı'na iniş yapacaktır. Tüm taraftarlarımızı, Dia Saba'yı karşılamak üzere Diyarbakır Havalimanı'na davet ediyoruz."

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Diyarbakır a bu ayıp yeter.

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