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İsrail Lobisi devrede! Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da oynanmayacak

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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile eşleşmesi sonrası İsrail basınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İsrail basını, Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasındaki karşılaşmanın İstanbul'da değil, tarafsız bir sahada oynanabileceğini ileri sürdü. Bu iddia geçmişte İstanbul'daki Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes maçlarının başka sahalarda oynanmasıyla desteklendi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, lig aşamasında Frankfurt, Ajax , Maccabi Tel Aviv, Lyon, Malmö, Bodo Glimt, Athletic Bilbao ve Twente ile eşleşti. Eşleşmelerin ardından İstanbul'da oynanması gereken Maccabi Tel Aviv-Beşiktaş maçıyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

TARAFSIZ SAHADA OYNANABİLİR

İsrail basınından Wall'da yer alan habere göre, Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacağı mücadele tarafsız bir sahada oynanabilir.

BASKETBOL MAÇLARI ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Haberde bu iddiayı desteklemek için Türk ekipleriyle İsrail takımlarının son dönemde yaptığı basketbol maçları örnek gösterildi. Maccabi Tel Aviv'in İstanbul'da oynayacağı Fenerbahçe maçının geçmişte Litvanya'ya alındığı belirtildi. Aynı şekilde Anadolu Efes karşılaşmasının ise Letonya'da oynandığı vurgulandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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