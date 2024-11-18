İsrail küme düştü

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 6. hafta maçında İsrail ile Belçika karşı karşıya geldi. Macaristan'daki Bozsik Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi konumundaki İsrail 1-0'lık skorla kazandı.

KAZANMASINA RAĞMEN KÜME DÜŞTÜ

İsrail'e galibiyeti getiren golü 86. dakikada Yarden Shua kaydetti. Bu sonuçla birlikte 4 puanda kalan Belçika, 3. sırada bitirdi. Belçika, A Ligi'nde kalabilmek için playoff oynayacak. Kazanmasına karşın 4 puanla son sırada kalan İsrail ise B Ligi'ne düştü.