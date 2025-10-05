Isparta32spor ve Kahramanmaraş İstiklalspor 0-0 Berabere Kaldı
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 7. haftasında Isparta32spor, evinde Kahramanmaraş İstiklalspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın hakemleri Erdal Yılmaz, Sezgin Şahbaz ve Erdoğan Çak olarak görev yaptı.
Stat: Isparta Atatürk
Hakemler: Erdal Yılmaz, Sezgin Şahbaz, Erdoğan Çak
Isparta32spor: Onur Behiç, İsmail Hakkı (Bedirhan dk. 57) Kamil, Ertuğrul, Hüseyin, Alperen, Kaan (Cem Özdemir dk. 70), Ziya (Sinan dk. 46), Kerem (Abdülkerim dk. 46) Hasan, Baran
Kahramanmaraş İstiklalspor: Aydın, Serdar, Burak, Hasan, Kerem, Muhammed Akarslan, Muhammet İmre, Suat (Eray dk. 55), Kenan (Siraçhan dk. 88), Ali Han (Sadık dk. 80), Kemal
Sarı kartlar: Kaan Yüksel, Alperen Pak, Kamil İçer (Isparta32spor) Burak Kavlak, Hasan Hatipoğlu (Kahramanmaraş İstiklal) - ISPARTA