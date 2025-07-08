Isparta32spor'un Futbolcu Seçmeleri Büyük İlgi Gördü

Türkiye 2. Ligi Kırmızı Grup ekiplerinden Isparta32spor'un geleceğin yıldızlarını keşfetmek amacıyla düzenlediği futbolcu seçmeleri yoğun ilgi gördü. Sav Stadyumu'nda başlayan seçmelerin ilk gününde 300'e yakın genç futbolcu sahada ter döktü.

Futbolcu seçmelerini Başkan Gültekin Özdemir, yöneticiler, Teknik Direktör Bülent Akan ve ekibi izledi.

Isparta ve çevre illerden gelen yetenekli gençler, kulüp teknik heyetinin gözü önünde performans sergileyerek profesyonel futbolcu olabilmek için büyük çaba harcadı. Kulüp yetkilileri, gösterilen ilgiden oldukça memnun olduklarını belirterek, seçmelerin ikinci gününde de yoğun katılım beklediklerini ifade etti.

Seçmeler sonucunda başarılı olan oyuncuları Isparta32spor teknik ekibi değerlendirilerek Türk futboluna kazandıracak. Kulüp, genç yeteneklere fırsat sunmaya ve Isparta futbolunu güçlendirmeye devam edecek. - ISPARTA