TFF 2. Lig: Isparta32 Spor: 1 1461 Trabzonspor: 2
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 15. haftasında Isparta32 Spor, sahasında 1461 Trabzon FK'ya 2-1 yenildi. Maçta golleri Caner Hüseyin Bağ, Enes Karakuş ve Metehan kaydetti. Isparta32 Spor'dan Onurcan Özdemir ve Bedirhan Altunbaş kırmızı kart gördü.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 15. haftasında Isparta32 Spor, sahasında karşılaştığı 1461 Trabzon FK'ya 2-1 mağlup oldu.
Stat: Isparta Atatürk
Hakemler: Enver Aydın, Abdullah Melih Karaduman, Ardahan Işık
Isparta32 Spor: Onur Can, Kamil İçer, Ertuğrul, Ziya, Abdülkerim (Mehmet Kağan dk. 14), Sinan, Alperen, Bedirhan, Hüseyin, Kerem (Cem Özdemir dk.63), Caner (Yiğithan Güveli dk.84)
1461 Trabzon FK: Metin, Mustafa, Hamza, Metehan, Veysel (Emir Tintiş dk. 75), Ferhan (Efecan Kadir dk. 58), Enes, Yusuf Şahin (Muhammet Berkay dk. 89), Naim (Buğrahan Karslı dk. 89), Muhammed, Süleyman Samet
Goller: Caner Hüseyin Bağ (dk. 41) (Isparta32 Spor), Enes Karakuş (dk 15. pen.), Metehan (dk. 45) (1461 Trabzon FK)
Kırmızı kart: Onurcan Özdemir, Bedirhan Altunbaş (Isparta32 Spor)
Sarı kartlar: Ertuğrul Kurtuluş, Cem Özdemir, Ziya Alkurt (Isparta32 Spor), Naim Dönmez, Metin Uçar, Emir Tintiş (1461 Trabzon FK) - ISPARTA