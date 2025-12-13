Haberler

TFF 2. Lig: Isparta32 Spor: 1 1461 Trabzonspor: 2

TFF 2. Lig: Isparta32 Spor: 1 1461 Trabzonspor: 2
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 15. haftasında Isparta32 Spor, sahasında 1461 Trabzon FK'ya 2-1 yenildi. Maçta golleri Caner Hüseyin Bağ, Enes Karakuş ve Metehan kaydetti. Isparta32 Spor'dan Onurcan Özdemir ve Bedirhan Altunbaş kırmızı kart gördü.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 15. haftasında Isparta32 Spor, sahasında karşılaştığı 1461 Trabzon FK'ya 2-1 mağlup oldu.

Stat: Isparta Atatürk

Hakemler: Enver Aydın, Abdullah Melih Karaduman, Ardahan Işık

Isparta32 Spor: Onur Can, Kamil İçer, Ertuğrul, Ziya, Abdülkerim (Mehmet Kağan dk. 14), Sinan, Alperen, Bedirhan, Hüseyin, Kerem (Cem Özdemir dk.63), Caner (Yiğithan Güveli dk.84)

1461 Trabzon FK: Metin, Mustafa, Hamza, Metehan, Veysel (Emir Tintiş dk. 75), Ferhan (Efecan Kadir dk. 58), Enes, Yusuf Şahin (Muhammet Berkay dk. 89), Naim (Buğrahan Karslı dk. 89), Muhammed, Süleyman Samet

Goller: Caner Hüseyin Bağ (dk. 41) (Isparta32 Spor), Enes Karakuş (dk 15. pen.), Metehan (dk. 45) (1461 Trabzon FK)

Kırmızı kart: Onurcan Özdemir, Bedirhan Altunbaş (Isparta32 Spor)

Sarı kartlar: Ertuğrul Kurtuluş, Cem Özdemir, Ziya Alkurt (Isparta32 Spor), Naim Dönmez, Metin Uçar, Emir Tintiş (1461 Trabzon FK) - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Suriye'de, Amerikan ve Suriye ordusunun ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldı

Suriye'de neler oluyor? ABD'li askerlere ateş açıldı, yaralılar var
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün patronundan çarpıcı iddia: Üçüncü bir kişi daha var, o da...

Güllü'nün patronundan çarpıcı iddia: Üçüncü bir kişi daha var, o da...
ABD'de yaşayan 'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi! Gören küçük dilini yuttu

'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir paylaşım da Nur Köşker'in ablasından geldi

Nur Köşker'in ablasından da Mehmet Akif Ersoy paylaşımı geldi
Uğurcan Çakır'dan taraftarı kahreden haber

Uğurcan'dan çok kötü haber
Güllü'nün patronundan çarpıcı iddia: Üçüncü bir kişi daha var, o da...

Güllü'nün patronundan çarpıcı iddia: Üçüncü bir kişi daha var, o da...
Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü

Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü
Talisca'ya bomba teklif! Kabul ederse anında imzayı attıracaklar

Talisca'ya bomba teklif! Kabul ederse anında imzayı attıracaklar
İngiliz devinin en pahalı 2. kalecisi Süper Lig devine geliyor

İngiliz devinin en pahalı 2. kalecisi Süper Lig devine geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Felaketi yaşıyoruz' dediği konuya bir kez daha parmak bastı

"Felaketi yaşıyoruz" dediği konuya bir kez daha parmak bastı
Ayşe Arman boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!

Boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
Türk gemisinin vurulması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı

Türk gemisinin vurulması sonrası Erdoğan'dan uyarı
title