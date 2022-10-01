Isparta spor haberi... Isparta 32 Spor: 1 Anagold 24 Erzincanspor: 0 Spor Haberleri Edinilen Isparta gelişmesine göre Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, 7. Hafta karşılaşmasında Anagold 24 Erzincanspor'u 1-0 mağlup etti. Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, 7. Hafta karşılaşmasında Anagold 24 Erzincanspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın önemli Anları: Dakika 35: Isparta 32 Sporlu Abdullah Topkara'nın ceza sahası dışından sert vuruşu üstten auta çıktı. Dakika 41: Isparta 32 Sporlu Cemal Kızılateş'in kullandığı köşe vuruşunda altı pas içinde topa yükselen Fatih Cerlek'in kafa vuruşunu kaleci kurtardı. Dakika 78 (GOL): Isparta 32 Sporlu Cem Özdemir'in köşe vuruşunda altı pas içinde yaşanan karambolde Berke Demircan, takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın karnesi: Stat: Isparta Atatürk Hakemler: Veli Karakaya xxx, Ahmet Şimşek xxx, Barış Sun xxx Isparta 32 Spor: Furkan Bekleviç xxx, Ömer Kandemir xxx, Muhammet Aran xxx, İsmet Kavuştu xxx, Samet Karakoç xxx, Fatih Cerlek xx (dk. 79 Erdem Seçgin x), Cemal Kızılateş xx (dk. 46 Burak Aydın xx), Hüseyin Afkan xxx (dk. 79 Cem Özdemir x), Abdullah Topkara xx (dk. 73 Ömer Çiçek x), Serhan Yılmaz xx (dk. 58 Bahattin Berke Demircan xxx) Anagold 24 Erzincanspor: Umut Kaya xx, Yunus Emre Çakır xx (dk. 89 Sinan Akaydın), Ali Yavuz Kol xx (dk. 89 İbrahim Can Köse), Muhammed Samet Karakoç xx, Mete Sevinç xx, Maksut Taşkıran x (dk. 62 Birhan x), Sefa xx, Canberk Dilaver xx, Yasin Dülger xx, Enes Yılmaz xx (dk. 75 Yücel Candemir x), Mustafa Batuhan Altıntaş Sarı kartlar: Fatih Cerlek, Bahattin Berke Demircan (Isparta 32 Spor), Yasin Dülger (Anagold 24 Erzincanspor), Gol: dk. 87 Bahattin Berke Demircan - ISPARTA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Isparta Futbol Fatih Spor Haberler

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