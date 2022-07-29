Isparta haberleri: Musa Nizam, Isparta 32 Spor'a imzayı attı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Isparta haberleri: Musa Nizam, Isparta 32 Spor'a imzayı attı

Isparta haberleri: Musa Nizam, Isparta 32 Spor'a imzayı attı

Edinilen Isparta haberine göre Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'un Kocaelispor'un transfer ettiği Musa Nizam ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

 - Güncelleme:

Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'un Kocaelispor'un transfer ettiği Musa Nizam ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza törenine Kulüp Başkanı Süleyman Kabalak, Asbaşkan Nuri Top, 2. Başkan Ozan Gezer, Gültekin Özdemir ve ARGE Sorumlusu Burak Akpınar da katıldı. Isparta 32 Spor'a geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Nizam, transferin gerçekleşmesinde büyük emeği olan Başkan Süleyman Kabalak ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Musa Nizam Isparta Türkiye Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title