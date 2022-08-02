Isparta haberleri | Isparta 32 Spor hazırlıklarını sürdürdü Isparta bölgesinden gelen habere göre TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Yerleşkesindeki çim sahasında hazırlıklarına devam eden Isparta 32 Spor'un antrenmanını Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ziyaret etti. Başdeğirmen, Kulüp Başkanı Süleyman Kabalak'a, yönetim kurulu üyelerine, Teknik Direktör Yusuf Şimşek ve futbolculara başarılar diledi. Futbolculara tatlı ikramında bulunan Başkan Başdeğirmen, Isparta 32 Spor'u bu yılda başarılı olacağından emin olduğunu söyledi. Daha sonra Ispartaspor Asbaşkanı Nuri Top'un teklifi üzerine, Belediye Başkanı Başdeğirmen penaltı atışı yaptı. - ISPARTA İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Şükrü Başdeğirmen Isparta Spor Haberler

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