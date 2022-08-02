Isparta haberleri | Isparta 32 Spor hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Isparta haberleri | Isparta 32 Spor hazırlıklarını sürdürdü

Isparta haberleri | Isparta 32 Spor hazırlıklarını sürdürdü

Isparta bölgesinden gelen habere göre TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

 - Güncelleme:

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Yerleşkesindeki çim sahasında hazırlıklarına devam eden Isparta 32 Spor'un antrenmanını Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ziyaret etti. Başdeğirmen, Kulüp Başkanı Süleyman Kabalak'a, yönetim kurulu üyelerine, Teknik Direktör Yusuf Şimşek ve futbolculara başarılar diledi.

Futbolculara tatlı ikramında bulunan Başkan Başdeğirmen, Isparta 32 Spor'u bu yılda başarılı olacağından emin olduğunu söyledi. Daha sonra Ispartaspor Asbaşkanı Nuri Top'un teklifi üzerine, Belediye Başkanı Başdeğirmen penaltı atışı yaptı. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Şükrü Başdeğirmen Isparta Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title