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Isparta haberi | Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler Gönen'den 7 madalyayla döndü

Spor Haberleri

Isparta haberi | Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler Gönen'den 7 madalyayla döndü

Isparta haberleri... Balıkesir'de gerçekleştirilen Gönen Yağlı Güreşleri'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreşçileri, 1 birincilik, 2 ikincilik ve 4 üçüncülük olmak üzere 7 madalya kazandılar.

Balıkesir'de gerçekleştirilen Gönen Yağlı Güreşleri'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreşçileri, 1 birincilik, 2 ikincilik ve 4 üçüncülük olmak üzere 7 madalya kazandılar.

Bu yıl 28.'si gerçekleştirilen Ulusal Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Uğurcan Humar birinci olurken, Temel Temel ve Mustafa Çelik ikincilik kürsüsünde yer aldı. Nefes kesen müsabakalarda sahne olan organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu İlyas Abdullaov, Kazım Altunakar, Bekircan Özturgut ve Günaycan Kılıç da üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldular. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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