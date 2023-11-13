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Isparta'da Spor Kampüsü Hizmete Girdi

Isparta Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yaptırılan spor kampüsü düzenlenen törenle hizmete girdi. Kampüsün açılışına birçok önemli isim katıldı ve özel bir futbol maçı gerçekleştirildi. Kampüste UEFA standartlarında sentetik çim saha, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, spor salonu, yürüyüş yolu, seyirci tribünü ve giyinme odaları bulunuyor.