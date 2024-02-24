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Isparta'da Kar Ragbi Şampiyonası Başladı

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Isparta'nın Davraz Kayak Merkezi'nde düzenlenen Kar Ragbi Şampiyonası başladı. 14 takımdan oluşan 200 sporcu iki gün boyunca yarışacak.

Kar Ragbi Şampiyonası, Isparta'nın 2 bin rakımlı Davraz Kayak Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Yarışmada 14 takımdan oluşan 200 sporcu iki gün boyunca yarışacak.

2024 yılı Türkiye Ragbi Federasyonu Kar Ragbi Şampiyonası Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde yapılıyor. Şampiyonada 8 erkek, 6 da kadın takımı olmak üzere 200 sporcu yarışıyor. İki gün sürecek olan şampiyonayla ilgili bilgi veren Isparta Gençlik Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, "Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından Türkiye'de Kar ragbisi olarak ilk defa Isparta Davraz kayak Merkezi'nde bu şampiyona düzenleniyor. Hava şartlarından dolayı malum kar çok az ama şu anda 14 takım katılıyor, 6 kadın, 8 erkek olmak üzere 200'e yakın sporcumuz var. Yarın inşallah final maçını kız ve erkek takımları oynayarak sonlanacak" dedi.

"Geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz"

Türkiye Ragbi Federasyonu Genel Sekreteri Tekin Yaman ise şampiyonayı gelenek haline getirebileceklerini belirterek, "Kar ragbisi şu anda kadın ve erkeklerde yapılıyor. Biraz kardan yana sıkıntımız oldu ama katılım sayımızda az değil. 6 kadın, 8 erkek takımıyla katıldık. Geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Her sene burada bir turnuva yapmayı planlıyoruz. Burası kayak merkezi, burada belli alanları kullanabiliyorsunuz. Hem sakatlık olmaması hem de kimsenin kayak zevkine engel olmamak için. İnşallah gelecek senede güzel bir turnuvayla burada yine bir arada oluruz" dedi.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi sporcusu Tarık Cengiz ise ilk defa kar üzerinde yarıştıkları için çok heyecanlı olduklarını belirtti. Çim sahaya göre zeminin daha kaygan olduğunu söyleyen Cengiz, "Güç vermekte biraz zorlanıyoruz ama aynı oyunu oynuyoruz. Alan kısa olduğu için oyun hızlı dönüyor. Bu bir temas sporu ve diğer temas sporları kadar tehlikeli. Doğru yapıldığı zaman o kadar da risk teşkil etmeyen bir spor bence" diye konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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