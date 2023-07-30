Isparta'da 42 yıldır spor topları tamir eden Mehmet Nail Öncü

Isparta'da 68 yaşındaki Mehmet Nail Öncü, yaklaşık 42 senedir futbol, basketbol ve voleybol toplarının tamiratını yapıyor. İmalat yapmaya başladığı dönemde ithal ürünlerin daha ucuz olması nedeniyle tamirata yönelen Öncü, şu anda sadece tamirat işiyle uğraşıyor. İşini severek yapan Öncü, nüfus ve spora olan ilginin artmasıyla talebin de arttığını belirtiyor.

ISPARTA'da 68 yaşındaki Mehmet Nail Öncü, yaklaşık 42 senedir futbol, basketbol ve voleybol toplarının tamiratını yapıyor. Mesleğe ilk olarak imalat yaparak başladığını söyleyen Öncü, o yıllarda ithal ürünlerin daha ucuz olması nedeniyle imalatı bırakıp, tamirata başladığını söyledi.

Tarihi Üzüm Pazarı'nda spor malzemeleri satışı ile futbol, basketbol ve voleybol topu tamiratı yapan Mehmet Nail Öncü, mesleğine 1981 yılında spor malzemesi, top üretimi ve tamiratını yaparak başladı. 1990'lı yıllarda Bursa'da imalat yaptıklarını ancak o yıllarda ithalat rüzgarına dayanamayınca imalatı bırakıp, sadece tamirat işine döndüklerini anlatan Mehmet Nail Öncü, yaklaşık 42 senedir yoğunlukla top tamiratı olmak üzere mesleğini sürdürdüğünü aktardı.

İş yerinin ilk sahibinin dedesi olduğunu kaydeden Mehmet Nail Öncü, "1940-60'lı yıllarda kundura malzemesi satışı ve imalatı yapmış, babam ise hem futbol hayatı var hem de bu işe başlayan kişidir. 1980 yıllarında aktif olarak babam yürütmüş. O yıllardan sonra ise ben devam ettiriyorum" dedi.