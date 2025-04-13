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Isparta 32 Spor'dan Fethiyespor'a 3-0'lık Kayıp

Isparta 32 Spor'dan Fethiyespor'a 3-0'lık Kayıp
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Isparta 32 Spor, Fethiyespor'u 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Golleri Halil Duman ve Kubilay Türkyılmaz kaydetti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 31. haftasında Isparta 32 Spor evinde Fethiyespor'u 3-0 mağlup etti.

Hakemler: Abdullah Volkan Aydın, Sezgin Şahbaz, Batuhan Bıyıklı

Isparta 32 Spor: Türker Dırdıroğlu, Fırat Aras, Halil Duman, Yiğithan Güveli, Hamit Kulya, Berat Satılmış (Muhlis İstemi dk. 69), Caner Koca, Abdülkerim Canlı (Cem Özdemir dk. 90), Vedat Bora (Kaan Öztürk dk. 81), Hüseyin Afkan (Gürkan Başkan dk. 90), Barış Sungur ( Kubilay Türkyılmaz dk. 46)

Fethiyespor: Anıl Demir, Canberk Özdemir, Şaban Akyüz, Çağan Kayra Erciyas, Berkay Değirmencioğlu, Emre Bekir, Ömer Gündüz, Serdar Ümit Deniz, Samed Kılıç (Berat Satır dk. 46), Mehmet Kaan Türkmen, Özcan Yaşar (Cihan Kazan dk. 77)

Goller: Halil Duman (dk. 2), Kubilay Türkyılmaz (dk. 80 ve 85) (Isparta 32 Spor)

Kırmızı kart: Berkay Can Değirmencioğlu (dk. 54) (Fethiyespor)

Sarı kartlar: Abdülkerim Canlı (Isparta 32 Spor), Berkay Can Değirmencioğlu (Fethiyespor) - ISPARTA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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