Isparta 32 Spor: 2 Eskişehirspor: 0 - Haberler

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Isparta 32 Spor: 2 Eskişehirspor: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Isparta 32 Spor: 2 Eskişehirspor: 0

Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligde 18. sırada yer alan Eskişehirspor'la oynadığı maçı 2-0 kazandı.

ISPARTA (İHA) - Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligde 18. sırada yer alan Eskişehirspor'la oynadığı maçı 2-0 kazandı.

Maçın karnesi

Stat: Atatürk

Hakemler: Metehan Alpat xx, Caner Eroğlu xx, Hakan Akkaynak xx

Isparta 32 Spor: Alp Arda xx, Efşan Geçgin x (dk. 7 Emre Kartal x), Enes Subaşı xx, Ertuğrul Kurtuluş xx, Bahadır Yıldırım xx Ozan İsmail Koç xx, Mustafa Diler xx, Cemal Kızılateş xx (dk. 87 Hakan Can Çimen), Mustafa Acar xx (dk. 72 Atalay Gürel x), Altar Han Hidayetoğlu xx, Sabrican Vural xx

Eskişehirspor: Efehan Kaptan xx, Hasan Ulaş Uygur x (dk. 64 Gaman x) Onur Arı xx, Tolga Yakut x, Berkay Tanır x, Utku Kızılkaya x, Arda Okumuş x, Eray Ertorun x, Bartu Göçmen x, Hasan Alp Altınoluk x (dk. 67 Metehan x) Doğukan Ünal x

Sarı kartlar: Sabrican Vural, Atalay Gürel, Ertuğrul Kurtuluş (Isparta 32 Spor), Arda Okumuş, Kaan Gaman, Onur Arı, Eray Ertorun, Bartu Göçmen (Eskişehir)

Goller: dk. 55-90+5 Altar Han Hidayetoğlu - ISPARTA

Isparta 32 Spor: 2 Eskişehirspor: 0

Isparta 32 Spor: 2 Eskişehirspor: 0

İhlas Haber Ajansı / Spor

Eskişehirspor, Isparta, Türkiye, Futbol, Spor, Haberler

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