İspanyollardan milli maç öncesi olay yaratan manşet

İspanya basını, Türkiye ile oynanacak kritik karşılaşmayı "prestij mücadelesi" olarak görmüyor. Rekorlar için sahaya çıkacak olan İspanya'da bu maç adeta final havasında.

İSPANYA'DA TÜRKİYE MAÇI "FORMALİTE" DEĞİL

A Milli Takımımız bu akşam dünya devi İspanya ile karşılaşırken, rakip cephesinde maç öncesi motivasyon zirvede. İspanyol basını, manşetleri "Bu gece parti var!" ifadeleriyle süsleyerek karşılaşmayı bir şölene dönüştürmüş durumda. İspanyol Milli Takımı, Türkiye karşısında tarihe geçme fırsatına sahip.

TARİHİ SERİ HEDEFİ

Kırmızı–sarılar, bu maçı kazanırsa 31 resmi maçlık yenilmezlik serisine ulaşabilir ve tarihte bunu başaran ikinci takım olacak. Bu rekor daha önce Roberto Mancini'nin Avrupa Şampiyonası'nı kazanan İtalya'sına ait.

ELEME MAÇLARINDA EVDE HİÇ KAYBETMEDİLER

İspanya, Dünya Kupası yolunda evinde oynadığı eleme maçlarında hiç yenilmeyen tek milli takım konumunda. 63 maçtır süren bu rekorun Türkiye karşısında da sürmesi hedefleniyor. Bu serinin 2033'e kadar devam etmesi, 2030'un ev sahiplerinden biri olacak İspanya'nın elemelere prestijli şekilde girmesi açısından büyük önem taşıyor.

509 DAKİKALIK GOL YEMEME SERİSİ

Türkiye maçı, İspanya için savunma rekorunu genişletme fırsatı da sunuyor. Rakip filelere uzun süredir duvar ören ekip, 509 dakikadır gol yemiyor ve eleme grubunu hiç gol yemeden bitirme hedefi taşıyor.

MAÇTA YENİ FORMA İLK KEZ GİYİLECEK

İspanya, Türkiye karşısında yeni kırmızı–mavi formasıyla sahaya çıkacak. Beyaz ağırlıklı ikinci forma ise 27 Mart'ta Arjantin ile oynanacak Finalissima maçında tanıtılacak. İspanyol basını, Türkiye maçını bir "kutlama gecesi" olarak görse de, A Millî Takımımız sahaya rekabeti yüksek bir mücadele için çıkacak. Türkiye'nin vereceği reaksiyon ise merak konusu.