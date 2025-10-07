Haberler

İspanyollar duyurdu: Real Madrid'in yeni komutanı Arda Güler

İspanyollar duyurdu: Real Madrid'in yeni komutanı Arda Güler
İspanyollar duyurdu: Real Madrid'in yeni komutanı Arda Güler
Real Madrid'de gösterdiği performansla dikkat çeken Arda Güler hakkında İspanyol basınından Marca, çarpıcı bir yazı yayınladı. 20 yaşındaki Güler için ''Real Madrid'in yeni komutanı'' denildi.

La Liga devi Real Madrid'de ortaya koyduğu performansla harikalar yaratan ve İngiliz oyuncu Jude Bellingham'ı da yedek kulübesine iten Arda Güler hakkında çarpıcı bir yazı yayınlandı. İspanyol basınından Marca, 20 yaşındaki Arda Güler'in İspanyol teknik adam Xabi Alonso ile yakaladığı yükselişi okurlarına sundu.

İşte Marca'nın Arda Güler için yayınladığı o rapor:

''REAL MADRİD'İN KOMUTANI''

''Arda Güler artık Xabi Alonso'nun Real Madrid'inin 'saha içi komutanı' haline geldi. Başlangıçta onu Tchouameni'nin yanına, oyun kurulumunun temeline kadar geri çeken Alonso; şimdi ise özgürleştirip forvet arkasına yaklaştırdı.

MBAPPE İLE ÖZEL BİR UYUM

Arda'nın Kylian Mbappe ile özel bir uyumu var. İkili, Real Madrid'in bu sezon attığı 26 golün 5'ini birlikte üretti. Arda; Oviedo (0-3), Levante (1-4), Kairat (0-5) galibiyetlerinde ve Atletico'ya karşı alınan 5-2'lik mağlubiyette Mbappe'ye dört asist yaptı. Fransız yıldız da Arda'ya Real Sociedad karşısındaki 2-1'lik galibiyette gol pası verdi. Öte yandan Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'ne (CIES) göre Arda Güler, iki farklı kategoride dünyanın en iyi 21 yaş altı futbolcusu konumunda yer alıyor.

REAL MADRID'İN 'ANAHTARI' OLDU

Eski Fenerbahçeli yıldız, Xabi Alonso'nun Real Madrid'inde her kapıyı açabilen anahtar oyuncuya dönüştü. Geçen sezon ürettiği 6 gol ve 11 asist, şu ana kadarki en iyi istatistikleriydi ancak bu rakamlar şimdiden geride kalacak gibi görünüyor.''

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
