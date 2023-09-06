İspanyol milli futbolcu Hermoso, Federasyon Başkanı Rubiales hakkında suç duyurusunda bulundu

İspanyol milli futbolcu Jenni Hermoso, Kadınlar Dünya Kupası finalinde kendisini dudaklarından öpen İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hermoso, olayın “rızaya dayalı gerçekleşmediğini” kaydetmişti.

Rubiales ise öpüşmenin “karşılıklı” ve “rızaya dayalı” olduğunu savunmuştu. FIFA, hakkında disiplin soruşturması tamamlanana dek Rubiales’in yetkilerini askıya almıştı.

Hermoso’nun şikayetçi olması, 46 yaşındaki Rubiales'in cezai kovuşturma ile karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.

29 Ağustos’ta İspanyol savcılar, Rubiales hakkında cinsel saldırıda bulunmuş olabileceği şüphesiyle ön soruşturma başlatmıştı.

O dönemde İspanya’nın en yüksek ceza mahkemesi, soruşturmasını 33 yaşındaki Hermoso'nun “açık” ifadeleri ışığında başlattığını ve bu ifadelerin “yasal anlamlarının belirlenmesinin" gerekli olduğunu söylemişti.

Açıklamada, "Jennifer Hermoso'nun kamuoyuna yaptığı açıklamalar göz önüne alındığında, Luis Rubiales’in maruz bıraktığı cinsel eylemin rızaya dayalı olmadığı" belirtildi.

Açıklamada hukuk uzmanlarının Hermoso ile temasa geçerek, “kendisine yasal işlem başlatma seçeneği sunacaklarını ve bu sayede cinsel saldırı iddiasının mağduru olarak hakları hakkında bilgi almak üzere 15 gün içinde Ulusal Mahkeme savcılarıyla temasa geçme şansı tanıyacaklarını" belirtti.

Açıklama şöyle devam etti:

"Cinsel saldırı, taciz veya cinsel istismar suçundan dava açılabilmesi için mağdurun veya yasal temsilcisinin savcılığa dava açması gerekecek."

Hermoso'nun Salı günü şikayetçi olduğu bildirildi.

Kupa töreninde Hermoso'yu öpen, İspanya'nın İngiltere karşısında aldığı 1-0'lık galibiyeti kutlarken de kasıklarını tutarken görülen Rubiales, yapılan çağrılara rağmen görevinden istifa etmeyi reddetti.

Cuma günü İspanya Ulusal Spor Mahkemesi (TAD), Hermoso'yu öperek "ciddi bir suç" işlediğine hükmetti ve kendisine karşı bir görevi kötüye kullanma davası açtı.

Ancak TAD, hükümetin talep ettiği "çok ciddi suç" kararını vermeyerek oyuncunun görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Aralarında 23 Dünya Kupası şampiyonunun da bulunduğu 81 İspanyol oyuncu, Rubiales görevde olduğu sürece bir daha takımda oynamayacaklarını açıkladı.

Bu ayın sonunda UEFA Uluslar Ligi elemelerinde oynayacak olan İspanya, 22 ve 26 Eylül tarihlerinde İsveç ve İsviçre ile karşılaşacak.

Dünya Kupası'nı kazanan ve Rubiales'in yakın müttefiki olarak kabul edilen İspanya'nın baş antrenörü Jorge Vilda Salı günü görevden alındı ve yerine Montse Tome getirildi.