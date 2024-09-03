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İspanya futbolunda kriz! La Liga teknik direktörleri greve gidiyor

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İspanya futbolundaki teknik direktörler yılda bir kez yaptıkları toplantılarını Madrid'de gerçekleştirdi. LaLiga teknik direktörleri, bazı kulüplerin yolların ayrıldıktan sonra ödeme yapmaması nedeniyle İspanya futbol tarihinde ilk kez greve gitmeyi düşünüyor. Tüm teknik adamların dayanışma gösterdiği sorunun çözümü için İspanya 1. ve 2. liglerinde mücadele eden kulüplerin bağlı olduğu LaLiga kurumu ile yarın bir toplantı yapılacak.

İspanya LaLiga'da teknik direktörler, İspanya futbol tarihinde ilk kez greve gitmeyi düşünüyor. Marca'nın haberine göre; LaLiga teknik direktörleri, bazı kulüplerin yolların ayrıldıktan sonra ödeme yapmaması nedeniyle grev ihtimalini ciddi anlamda düşünmeye başladı.

LA LİGA İLE TOPLANTI YAPACAKLAR

İspanya futbolundaki teknik direktörler yılda bir kez yaptıkları toplantılarını Madrid'de gerçekleştirdi. Toplantının öncelikli konusunu, kulüplerinden ödemelerini alamayan teknik direktörler oluşturdu. Tüm teknik direktörlerin dayanışma gösterdiği sorunun çözümü için İspanya 1. ve 2. liglerinde mücadele eden kulüplerin bağlı olduğu LaLiga kurumu ile yarın bir toplantı yapılacağı bildirildi.

SORUNU ÇÖZÜLMEZSE GREVE GİDECEKLER

Habere göre; Las Rozas'ta yapılan toplantıda antrenörler, görevden alınan antrenöre ödeme yapılmadan yeni bir antrenörün değiştirilebildiği bir sistemden duydukları endişeyi paylaştılar. Bu durumun önüne geçmek isteyen antrenörlerin Görevden alınan koçla bir anlaşmaya varılana kadar yeni koçun yedek kulübesinde oturmasına izin verilmemesi için bir formül arayacakları ifade edildi.Antrenörler, bu formülün gerçekleşmemesi halinde greve gitmeyi planlıyor.

SETIEN VE CERVERA ÖDEME SORUNU YAŞAMIŞTI

Teknik direktörlerden Quique Setien'in bir dönem (2019-2020) Barcelona'yı çalıştırdıktan sonra görevden alınmasının ardından tazminatının tamamını halen alamadığı bilinirken, Alvaro Cervera da Ocak 2022'de Cadiz'den ayrıldıktan sonra tazminatını alırken uzun süre sorunlar yaşamıştı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

La Liga İspanya La Liga İspanya Madrid Futbol

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