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Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı

Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
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İspanya La Liga'da gerçekleşen El Clasico maçında Barcelona, Real Madrid'i 4-3 yendi. Maçta ilk 11'de yer alan milli futbolcu Arda Güler'in performansı ise eleştiri aldı. Real Madrid'in 2-0 öne geçtiği maçta Barcelona'nın galibiyeti, Real Madrid'in şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. İlk kez El Clasico'da 11'de yer alan Arda Güler, eleştirilerin hedefi oldu.

İspanya La Liga'da Barcelona, sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi. 45 dakikada 6 golün geldiği mücadelede Arda Güler ilk 11'de başladı. Tarihin en unutulmayacak maçlarından birine sahne olan karşılaşma 4-3 Barcelona üstünlüğü ile sonuçlandı.

ARDA'YA TEPKİ YAĞDI

İspanyol devinin şampiyonluk şansı mucizelere kaldı. Real Madrid kariyerinde El Clasico'da ilk kez 11'de yer alan Arda Güler eleştirilerin hedefinde oldu.

İşte Arda'ya atılan manşetler;

Marca, "Arda Güler, top kendisinde olmayınca 'görünmez' oluyor. Pozisyon almada çok geç kalıyor. Bir pozisyonda hızlı oynayınca Mbappe gol attı. Ancelotti diğer oyunculara gösterdiği sabrı ona karşı göstermiyor. Sadece ilk yarıda süre verdi."

İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı

AS, "Bu maç bir antrenman maçı değildi ve Flick ile Ancelotti şampiyonluk için son kozlarını ortaya attı. Milano'dan acı şekilde dönen Barcelona, sonuçtan çok oyuna odaklandı. Real Madrid'de hazır olmadığı gerekçesiyle sezon boyu yedek kulübesinde bekleyen Arda Güler ilk El Clasico'sunda başarısız oldu. Tüm takım başarısız oldu."

İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı

Sport, "Türk oyuncu son maçlarda fark yaratmıştı ancak Barça karşısında tamamen kaybolmuş gibiydi. Sağ kanatta top alamadı, Barça'nın kontra ataklarına yol açacak top kayıpları yaşadı. Ancelotti, devre arasında oyuncu değişikliğine giderek bu durumu çözmeye çalıştı."

Mundo Deportivo, "Arda Güler etkisiz kaldı. Genç Türk hiç fark edilmedi ve Ancelotti devrede onu çıkardı."

Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

bir kez daha gördük Arda'nın Real Madrid klasinda olanağını. yıldız oyuncu böyle maclarda belli olur yani aslında bizim abarttigimiz kadar değil arda kimse kusura bakmasın

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıYasar:

pas alamayınca pozisyon olmayınca ne yapacak ..önce takım içindeki problemi çözsünler..

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
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