İspanya Kadın Futbol Takımı, Antalya'ya gelmeyebilir

İspanya Kadın Futbol Takımı'nın, yarın Antalya'da Ukrayna ile oynayacağı Dünya Kupası eleme maçı öncesinde güvenlik endişesi yaşadığı öne sürüldü.

GÜVENLİK ENDİŞESİ GÜNDEMDE

İspanya basınında yer alan bilgilere göre, bölgedeki güvenlik gelişmeleri nedeniyle İspanya Kadın Milli Takımı'nın Antalya'daki karşılaşmaya gitme konusunda tereddüt yaşadığı ifade edildi.

MAÇIN AKIBETİ MERAK EDİLİYOR

İspanya'nın maça çıkmama ihtimalinin gündeme gelmesiyle birlikte Ukrayna ile oynanacak Dünya Kupası eleme karşılaşmasının akıbeti de merak konusu oldu. Konuyla ilgili resmi kararın kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.