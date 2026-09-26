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İspanya, İngiltere'yi deplasmanda 3-2 yenerek Uluslar Ligi'ne galibiyetle başladı

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İspanya, İngiltere'yi deplasmanda 3-2 yenerek Uluslar Ligi'ne galibiyetle başladı
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UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup ilk hafta maçında İspanya, Wembley'de İngiltere'yi 3-2 mağlup etti. Geriye düştüğü mücadelede Lamine Yamal, Baena ve Oyarzabal'ın golleriyle kazanan İspanya, 2026-2027 sezonuna galibiyetle başladı.

UEFA Uluslar A Ligi'nde İspanya, İngiltere deplasmanında geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı.

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup ilk hafta maçında İngiltere ile İspanya, Wembley'de karşı karşıya geldi. İtalyan hakem Davide Massa'nın yönettiği müsabakaya son dünya şampiyonu İspanya, golle başladı. Karşılaşmanın 2. dakikasında Guehi'den topu kaparak ceza sahasına giren Lamine Yamal, topu filelere gönderdi. 36. dakikada Bellingham ile gelişen kontratakta kaleciyle karşı karşıya kalan Gordon, beraberlik golünü kaydetti. Bu golden 4 dakika sonra İngilizler öne geçti. OReilly'nin sol kanattan ortasında Harry Kane, ceza sahası içinde kafayı vururken kale önünde Cucurella'ya da çarpan top ağlarla buluştu. İlk yarısı bu skorla tamamlanan mücadelede İngiltere, Belligham'ın ceza sahası içinde Rodri tarafından düşürülmesi sonrası VAR uyarısıyla penaltı kazandı. 54. dakikada penaltı atışını kullanan Harry Kane, üst direğe takıldı. 60. dakikada savunmadaki hatayı değerlendiren Olmo, ceza yayı içindeki Alex Baena'yı topla buluşturdu. Baena, plase vuruşuyla skoru 2-2'ye getirdi. Baena, 74'te ise 3. golün asistine imza attı. Maçın 55. dakikasında oyuna giren Mikel Oyarzabal, ceza sahası içinde kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla İspanya'yı yeniden öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmazken, Luis de la Fuente'nin öğrencileri sahadan 3-2 galip ayrıldı. İspanya, Uluslar Ligi 2026-2027 sezonuna galibiyetle başladı.

İspanya, grubun 2. maçında 29 Eylül Salı günü Hırvatistan ile karşılaşacak. İngiltere ise Çekya'ya konuk olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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