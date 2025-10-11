Haberler

İspanya, Gürcistan karşısında hata yapmadı

İspanya, Gürcistan karşısında hata yapmadı
İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 3. maç haftasında sahasında ağırladığı Gürcistan'ı 2-0 mağlup ederek Dünya Kupası eleme grubunda 3'te 3 yaptı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 3. maç haftasında İspanya ile Gürcistan karşı karşıya geldi. Manuel Martinez Valero Stadyumu'nda oynanna mücadeleyi İspanya 2-0'lık skorla kazandı.

İKİ DEVREDE DE BİRER GOL

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Yeremy Pino ve 64. dakikada Mikel Oyarzabal kaydetti. Ev sahibinde 29. dakikada Ferran Torres, penaltı vuruşundan faydalanamadı.

İSPANYA 3'TE 3 YAPTI

Grupta 3'te 3 yapan İspanya, 9 puanla liderliğini sürdürdü. Gürcistan ise 3 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında İspanya, Bulgaristan'ı konuk edecek. Gürcistan ise Türkiye'ye konuk olacak.

