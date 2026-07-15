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İspanya, Fransa'yı eleyerek Dünya Kupası'nda finale yükseldi

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2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 yenen İspanya, 16 yıl aradan sonra finale çıktı. İspanya'nın gollerini Mikel Oyarzabal ve Pedro Porro kaydetti.

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup eden İspanya, adını finale yazdırdı.

Dallas Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ilk dakikalarda iki takım da gol fırsatları yakalasa da açılışı İspanya yaptı. 22'nci dakikada Mikel Oyarzabal, kazanılan penaltıyı gole çevirerek takımını öne geçirdi. İlk yarı İspanya'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan İspanya, 58'inci dakikada Pedro Porro'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. Kalan bölümde Fransa aradığı golü bulamayınca mücadele İspanya'nın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla son Avrupa şampiyonu İspanya, 16 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda ikinci kez finale yükselme başarısı gösterdi. İspanyollar, finalde İngiltere ile Arjantin arasında oynanacak yarı final eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Turnuvaya yarı finalde veda eden Fransa'da Kylian Mbappe, organizasyonu 8 golle tamamlarken, Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını da 20'ye çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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