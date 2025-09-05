Haberler

İspanya deplasmanda şov yaptı! İşte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün sonuçları

Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftasında 8 maç gerçekleşti. A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nda Gürcistan'ı 3-2 yendi. İspanya ise Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti. İşte gecenin diğer sonuçları...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftasında 8 maç yapıldı. A Milli Futbol Takımı, ilk maçların oynandığı E Grubu'nda Gürcistan'ı deplasmanda Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'nun (2) golleriyle 3-2 yendi. Ev sahibi ekibin golleri, Zuriko Davitashvili ve Khvicha Kvaratskhelia'dan geldi.

İSPANYA DEPLASMANDA ŞOV YAPTI

Ay-yıldızlıların grubundaki diğer müsabakada ise İspanya, konuk olduğu Bulgaristan'ı Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella ve Mikel Merino'nun attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

Günün sonuçları;

A Grubu

  • Slovakya-Almanya: 2-0
  • Lüksemburg-Kuzey İrlanda: 1-3

E Grubu

  • Gürcistan- Türkiye : 2-3
  • Bulgaristan-İspanya: 0-3

G Grubu

  • Litvanya-Malta: 1-1
  • Hollanda-Polonya: 1-1

J Grubu

  • Kazakistan-Galler: 0-1
  • Lihtenştayn-Belçika: 0-6
Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor
