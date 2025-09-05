İspanya deplasmanda şov yaptı! İşte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün sonuçları
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftasında 8 maç gerçekleşti. A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nda Gürcistan'ı 3-2 yendi. İspanya ise Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti. İşte gecenin diğer sonuçları...
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftasında 8 maç yapıldı. A Milli Futbol Takımı, ilk maçların oynandığı E Grubu'nda Gürcistan'ı deplasmanda Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'nun (2) golleriyle 3-2 yendi. Ev sahibi ekibin golleri, Zuriko Davitashvili ve Khvicha Kvaratskhelia'dan geldi.
İSPANYA DEPLASMANDA ŞOV YAPTI
Ay-yıldızlıların grubundaki diğer müsabakada ise İspanya, konuk olduğu Bulgaristan'ı Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella ve Mikel Merino'nun attığı gollerle 3-0 mağlup etti.
Günün sonuçları;
A Grubu
- Slovakya-Almanya: 2-0
- Lüksemburg-Kuzey İrlanda: 1-3
E Grubu
- Gürcistan- Türkiye : 2-3
- Bulgaristan-İspanya: 0-3
G Grubu
- Litvanya-Malta: 1-1
- Hollanda-Polonya: 1-1
J Grubu
- Kazakistan-Galler: 0-1
- Lihtenştayn-Belçika: 0-6