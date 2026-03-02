Haberler

İspanya bu iddiaları konuşuyor! Ademola Lookman'a taciz suçlaması

İspanya bu iddiaları konuşuyor! Ademola Lookman'a taciz suçlaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atletico Madrid forması giyen Nijeryalı futbolcu Ademola Lookman'ın İspanyol bir model tarafından cinsel saldırıyla suçlandığı öne sürüldü. İddia edilen olayın yakın zamanda gerçekleşen özel bir görüşme sırasında meydana geldiği belirtilirken, şu ana kadar Lookman cephesinden resmi bir açıklama gelmedi.

  • Ademola Lookman, İspanyol bir model tarafından cinsel saldırıyla suçlanıyor.
  • İspanyol polisi veya resmi makamlar tarafından Lookman aleyhine doğrulanmış bir suçlama veya soruşturma açılmadı.
  • Lookman ve yakın çevresi, iddialara henüz yanıt vermedi.

İsmi ara transfer döneminde Fenerbahçe ile anılan ancak La Liga ekibi Atletico Madrid'e transfer olan Nijeryalı milli futbolcu Ademola Lookman'ın ismi çarpıcı bir iddia ile yeniden gündeme geldi.

LOOKMAN'A TACİZ SUÇLAMASI

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Ademola Lookman, İspanyol bir model tarafından cinsel saldırıyla suçlanıyor. Söz konusu iddialara göre, olay yakın zamanda gerçekleşen özel bir görüşme sırasında meydana geldi. Ancak şu ana kadar ne İspanyol polisi ne de herhangi bir resmi makam tarafından Lookman aleyhine resmi bir suçlama veya soruşturma açıldığına dair doğrulanmış bir bilginin olmadığı belirtildi.

LOOKMAN CEPHESİ SESSİZ

İspanya ve İtalya'da kısa süre içerisinde büyük ses getiren bu iddialara oyuncu ve yakın çevresi tarafından da henüz yanıt gelmedi. Nijeryalı oyuncunun, bu iddialara kısa süre içerisinde cevap vermesi bekleniyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 3 günde öldürülen asker sayısı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi

Günlerdir gözaltında olan Tanju Özcan'la ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul

İran: Netanyahu'nun ofisini vurduk, akıbeti meçhul
Hainlikle suçlanan İranlı komutanın fotoğrafı Tel Aviv'e asıldı

Fotoğraf Tel Aviv'den!
İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı

İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
İranlı kızlar Hamaney'in ölümünün ardından 'Trump dansı' akımı başlattı

Rejim destekçileri görmesin
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul

İran: Netanyahu'nun ofisini vurduk, akıbeti meçhul
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin

Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai'de mahsur kaldı

Ateş çemberinde mahsur kaldılar