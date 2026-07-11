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İspanya, Belçika'yı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi

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2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya, Belçika'yı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. İspanya'nın rakibi Fransa oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında İspanya, Belçika'yı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. İspanya, yarı finalde Fransa ile eşleşti.

Los Angeles Stadyumu'nda oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde İspanya ile Belçika karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı hakem Michael Oliver yönetti. İspanya, 30'uncu dakikada Fabian Ruiz'in kaydettiği golle öne geçerken, Belçika 41'inci dakikada Charles de Ketelaere'nin kafa golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarıda iki takım da galibiyet golü için mücadele ederken, 88'inci dakikada Mikel Merino sahneye çıktı. Merino'nun golüyle rakibini 2-1 mağlup eden İspanya, adını yarı finale yazdırdı. İspanyollar, yarı finalde Fransa ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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