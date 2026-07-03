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İspanya, son 16 turunda

İspanya, son 16 turunda
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2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda İspanya, Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Mikel Oyarzabal'ın iki golüyle galibiyete ulaşan İspanya, bir üst turda Portekiz-Hırvatistan galibiyle eşleşti.

2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda İspanya, Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda İspanya ile Avusturya, SoFi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yönettiği mücadelenin 36. dakikasında Mikel Oyarzabal'ın golüyle İspanya 1-0 öne geçti. Bu gol ilk yarının da skorunu belirledi. İkinci yarıda İspanya'yı rahatlatan gol 66. dakikada geldi. Sol kanattan Alex Baena'nın ortasında Pedro kafayla topu ağlara yolladı ve Boğalar skoru 2-0 yaptı. 89. dakikada gol perdesinin açan Mikel Oyarzabal, maçın skorunu belirleyen golü kaydetti ve Luis de la Fuente'nin öğrencileri sahadan 3-0 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi. İspanya, son 16 turunda Portekiz - Hırvatistan maçının galibiyle karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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