Resmen canilik! Cristiano Ronaldo, insanlık dışı hareketiyle izleyenlerin bile canını yaktı

Al-Nassr'ın süper yıldızı Cristiano Ronaldo, Al-Hilal ile oynadıkları maçta rakibine yaptığı faulle izleyenleri hayrete düşürdü. Topa koşan rakibini boynundan kavrayıp sert şekilde yere düşüren Portekizli yıldız, yalnızca sarı kart gördü.

Cristiano Ronaldo, Al-Hilal maçında yaptığı hareketle tüm dünyayı şoke etti. Al-Hilal deplasmanında 1-0 geride oldukları maçta sinirleri gerilen Portekizli yıldız, orta sahadaki top kapma mücadelesinde rakibine insanlık dışı bir hareket yaptı.

BOYNUNU KAVRAYIP YERE İNDİRDİ

Rakibine sırtından yapıştıktan sonra boynunu kavrayıp sert şekilde yere düşüren Ronaldo, hiçbir şey olmamış gibi olay yerini terk etti. Maçın hakemi bu hareketi sarı kartla geçiştirdi.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Portekizli yıldızın yaptığı tehlikeli hareketten sonra Al-Hilal futbolcuları hakeme itirazda bulundu. Yalnızca sarı kartla geçiştirilmesi futbolcuları isyan etti. Ronaldo, bu hareketiyle kendi hayranlarından da tepki gördü.