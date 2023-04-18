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Resmen canilik! Cristiano Ronaldo, insanlık dışı hareketiyle izleyenlerin bile canını yaktı

Resmen canilik! Cristiano Ronaldo, insanlık dışı hareketiyle izleyenlerin bile canını yaktı

Spor Haberleri

Al-Nassr'ın süper yıldızı Cristiano Ronaldo, Al-Hilal ile oynadıkları maçta rakibine yaptığı faulle izleyenleri hayrete düşürdü. Topa koşan rakibini boynundan kavrayıp sert şekilde yere düşüren Portekizli yıldız, yalnızca sarı kart gördü.

Cristiano Ronaldo, Al-Hilal maçında yaptığı hareketle tüm dünyayı şoke etti. Al-Hilal deplasmanında 1-0 geride oldukları maçta sinirleri gerilen Portekizli yıldız, orta sahadaki top kapma mücadelesinde rakibine insanlık dışı bir hareket yaptı.

İsminin ağırlığına hiç yakışmıyor! Cristiano Ronaldo'dan rakibine insanlık dışı hareket

BOYNUNU KAVRAYIP YERE İNDİRDİ

Rakibine sırtından yapıştıktan sonra boynunu kavrayıp sert şekilde yere düşüren Ronaldo, hiçbir şey olmamış gibi olay yerini terk etti. Maçın hakemi bu hareketi sarı kartla geçiştirdi.

İsminin ağırlığına hiç yakışmıyor! Cristiano Ronaldo'dan rakibine insanlık dışı hareket

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Portekizli yıldızın yaptığı tehlikeli hareketten sonra Al-Hilal futbolcuları hakeme itirazda bulundu. Yalnızca sarı kartla geçiştirilmesi futbolcuları isyan etti. Ronaldo, bu hareketiyle kendi hayranlarından da tepki gördü.

İsminin ağırlığına hiç yakışmıyor! Cristiano Ronaldo'dan rakibine insanlık dışı hareket

İsminin ağırlığına hiç yakışmıyor! Cristiano Ronaldo'dan rakibine insanlık dışı hareket

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan Spor Haberler

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