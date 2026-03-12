İsmi gibi muhteşem bir maç! Galatasaray'ı da ilgilendiren PSG-Chelsea düellosunda tam 7 gol
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında PSG, konuk ettiği Chelsea'yi 5-2 mağlup etti. Bu eşleşmenin galibi, Liverpool-Galatasaray eşleşmesinin tur atlayanı ile karşı karşıya gelecek.
Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında PSG ile Chelsea karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi PSG, 5-2'lik skorla kazandı.
7 GOLLÜ NEFES KESEN MAÇ PSG'NİN
Ev sahibi PSG'ye galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Bradley Barcola, 40. dakikada Ousmane Dembele, 74. dakikada Vitinha, 86 ve 90+4'te Kvara Kvaratskhelia kaydetti. Chelsea'nin golleri 28. dakikada Gusto ve 57. dakikada Enzo Fernandez'den geldi.
TURU GEÇEN GALATASARAY İLE EŞLEŞEBİLİR
Mücadelenin rövanşı 17 Mart Salı günü saat 23.00'te Chelsea'nin ev sahipliğinde oynanacak. Bu eşleşmenin galibi, Liverpool-Galatasaray eşleşmesinin tur atlayanı ile birbirlerine rakip olacak.