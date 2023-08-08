İsmi Fenerbahçe ile anılıyordu! Chelsea, Hakim Ziyech'e kadroda yer vermedi
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Premier Lig ekiplerinden Chelsea, bu sezon tüm oyuncuların giyeceği forma numaralarını açıkladı. Ancak Faslı yıldız futbolcu Hakim Ziyech'in adı listede yer almadı. Kış transfer döneminde Fenerbahçe ile anılan Ziyech'in Chelsea ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu durum, futbolcu hakkında çeşitli spekülasyonlara yol açtı.
Premier Lig ekibi Chelsea bu sezon tüm futbolcularının giyeceği forma numaralarını açıkladı. Listede Hakim Ziyech'e yer verilmemesi dikkat çekti.
İSMİ FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU
Chelsea, Hakim Ziyech'e yeni sezon giyilecek forma numaraları listesinde yer vermedi. Londra ekibi Faslı yıldız futbolcuya A takım kadrosunda yer vermedi.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Kış transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan futbolcunun Chelsea ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Chelsea'de yeni sezon forma numaraları şu şekilde;
- 1 - Kepa Arrizabalaga
- 2 - Axel Disasi
- 3 - Marc Cucurella
- 5 - Benoit Badiashile
- 6 - Thiago Silva
- 7 - Raheem Sterling
- 8 - Enzo Fernandez
- 10 - Mykhailo Mudryk
- 11 - Noni Madueke
- 13 - Marcus Bettinelli
- 14 - Trevoh Chalobah
- 15 - Nicolas Jackson
- 16 - Lesley Ugochukwu
- 17 - Carney Chukwuemeka
- 18 - Christopher Nkunku
- 19 - Armando Broja
- 20 - Andrey Santos
- 21 - Ben Chilwell
- 23 - Conor Gallagher
- 24 - Reece James
- 26 - Levi Colwill
- 27 - Malo Gusto
- 29 - Ian Maatsen
- 31 - Robert Sanchez
- 33 - Wesley Fofana
- 37 - Mason Burstow
- 47 - Lucas Bergstrom
- 50 - Eddie Beach
- 67 - Lewis Hall