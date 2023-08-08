İsmi Fenerbahçe ile anılıyordu! Chelsea, Hakim Ziyech'e kadroda yer vermedi

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, bu sezon tüm oyuncuların giyeceği forma numaralarını açıkladı. Ancak Faslı yıldız futbolcu Hakim Ziyech'in adı listede yer almadı. Kış transfer döneminde Fenerbahçe ile anılan Ziyech'in Chelsea ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu durum, futbolcu hakkında çeşitli spekülasyonlara yol açtı.