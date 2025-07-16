İsmi 4 büyüklerle anılan Petkovic, resmen Kocaelispor'da

İsmi 4 büyüklerle anılan Petkovic, resmen Kocaelispor'da
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Süper Lig'in yeni temsilcilerinden Kocaelispor, ismi dört büyüklerle sık sık anılan Hırvat golcü Bruno Petkovic ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

İsmi son dönemlerde Süper Lig'in 4 büyüğü ile anılan Bruno Petkovic, ligin yeni takımlarından Kocaelispor'a transfer oldu.

KOCAELİSPOR RESMEN AÇIKLADI

Kocaelispor, Hırvat golcü Bruno Petkovic ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Haziran ayında Kocaelispor, Petkovic'in transferini kamuoyuna duyurmuş, oyuncunun sağlık kontrolleri için belirli bir tarihte şehre geleceğini ilan etmişti. Ancak beklenen gelişme yaşanmadı; oyuncu kente gelmedi. Transfer süreci, Petkovic'in başka kulüplerden aldığı teklifleri gerekçe göstererek beklentilerini artırması üzerine tıkanmış ve anlaşma sağlanamadan sona ermişti.

Kocaelispor yönetimi, yaşanan tüm pürüzlere rağmen oyuncuyla yeniden masaya oturarak anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Bruno Petkovic ile kulübümüz arasında, futbolcunun sağlık kontrolünden başarılı bir şekilde geçmesi şartına bağlanmış ön protokol imzalanmıştır. Futbolcu Kocaelispor Futbol A Takımı ve Genç Takımlar sağlık sponsorumuz Atakent Cihan Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize gelecek olup, sağlık kontrollerinin başarılı sonuçlanması koşulu ile kulübümüz ve futbolcu arasında 2+1 yıllık sözleşme imzalanacaktır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemre Yıldız - Spor
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