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İsmet Taşdemir İçin Veda Yemeği Düzenlendi

İsmet Taşdemir İçin Veda Yemeği Düzenlendi
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Sipay Bodrum FK'de görevinden ayrılan teknik direktör İsmet Taşdemir için kulüp tarafından düzenlenen veda yemeği, kulüp yöneticileri ve Taşdemir'in katılımıyla gerçekleşti. Kulüp başkanı Fikret Öztürk, Taşdemir'e olan minnetini dile getirerek, onunla geçirdiği zamanları anlattı. Taşdemir de Bodrum'a olan bağlılığını vurguladı.

Sipay Bodrum FK'de kulüple karşılıklı anlaşmayla görevinden ayrılan teknik direktör İsmet Taşdemir için veda yemeği düzenlendi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen yemeğe kulüp başkanı Fikret Öztürk, eşi Nurten Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Aşkın Demir, İsmail Erdoğan, Caner Tuna, Kulüp Üst Yöneticisi (CEO) Servet Çavuşoğlu, Kulüp Müdürü Süleyman Tekgül ile İsmet Taşdemir ve eşi Duygu Taşdemir katıldı.

Kulüp başkanı Fikret Öztürk, yaptığı açıklamada, İsmet Taşdemir ile güzel işler başardıklarını, Taşdemir'i çok sevdiklerini söyledi.

"Bize rüyamızda görsek inanmadığımız şampiyonluklar yaşattı." diyen Öztürk, "Kendisine hayat boyu mutluluklar diliyoruz. Her zaman beraber olacağız." ifadelerini kullandı.

İsmet Taşdemir de kulüple güzel bir gönül birliktelikleri olduğuna değinerek, şunları söyledi:

"Çok zorlu yolları hep beraber geçtik. Çok güzel hatıralarla çok güzel izler bıraktık. Birlikteliğimiz başarıyı getirdi. Her güzel şeyin sonu oluyor. Bizler profesyonel insanlarız. Herkesin yolu farklılaşacak belki ama kalpler hep bir arada kalacak. Başkanım her zaman benim çok sevdiğim bir ağabeyim. Çok güzel şeyler yaşadık. Pazartesi taraftarlarımızla da vedalaşacağım. Ben artık burada yaşıyorum, Bodrumlu birisi oldum. Bodrum FK'ye başarılar diliyorum. Taraftarlarımız takımı daha çok desteklesinler ve sahip çıksınlar."

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
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