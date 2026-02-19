Haberler

İsmet Taşdemir, "Herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık" deyip takımına isyan etti

İsmet Taşdemir, 'Herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık' deyip takımına isyan etti
Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada çok kötü bir oyun sergilediklerini ve herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadıklarını belirterek, "Bizim için kötü bir durum ve çok kötü bir oyun. İnşallah en kısa sürede bu yaptığımız hataların telafisini taraftarlarımıza gösteririz." dedi.

  • Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.
  • Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, takımının herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadığını söyledi.
  • İsmet Taşdemir, takımının çok kötü bir oyun oynadığını belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Sivasspor, deplasmanda ligin son sırasında yer alan Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

''HERKESİN ÇANTADA KEKLİK GÖRDÜĞÜ MAÇI KAZANAMADIK''

Maç sonu basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Bu maçın tarifi yok. Oynanan oyun ve skorun tarifi yok. Biz hiçbir şey yapmadık. Maalesef herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık.'' dedi.

''ÇOK KÖTÜ BİR OYUN''

Takımına eleştirilerde bulunan Taşdemir, ''Bizim için kötü bir durum ve çok kötü bir oyun. Yeni gelmemizin veya eskiden burada çalışmış olmamızın hiçbir katkısı yok. Takımın yeni veya eski bir hoca fark etmeksizin farklı bir reaksiyon vermesi lazımdı, farklı bir oyun oynaması lazımdı. Sorumluluk hepimizin, inşallah en kısa sürede bu yaptığımız hataların telafisini hem kendimize hem de taraftarlarımıza gösteririz.'' şeklinde konuştu.

