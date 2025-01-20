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İsmet Taşdemir'den VAR Eleştirisi: Mağlubiyeti Kaçırılan Gol Belirledi

İsmet Taşdemir'den VAR Eleştirisi: Mağlubiyeti Kaçırılan Gol Belirledi
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Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybedilen maç sonrası VAR'ı eleştirerek, 'Golü VAR'ın kaçırdığı bir pozisyon olarak nitelendiriyorum' dedi. Taşdemir, ofsayt pozisyonu nedeniyle mağlup olduklarını dile getirdi.

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla ilgili, "Topun ayaktan çıktığı ana da iyice baktım. Golü VAR'ın kaçırdığı bir pozisyon olarak nitelendiriyorum. Birazcık daha dikkatli olmaları gerekiyor çünkü lig zor, her maç zor dolayısıyla böyle hatalarla maç kaybetmek insanı üzüyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Sadece ilk 20 dakika beni tatmin etmedi ve ilk yarı biterken talihsiz bir gol yedik. Ama ikinci yarı oyuncu arkadaşlarım elinden gelen her şeyi yaptılar kazanmak için. Bugün mağlup ayrılıyoruz bizim için önemli bir maçtı her maç olduğu gibi. Mağlup ayrıldık maalesef bununla beraber sadece bugün golün tekrarını seyrettiğimde bir şey yok gibi gözüküyor ama ofsayttaki arkadaşın ofsayttan gelip vuruyor. Topun ayaktan çıktığı ana da iyice baktım. Golü VAR'ın kaçırdığı bir pozisyon olarak nitelendiriyorum. Birazcık daha dikkatli olmaları gerekiyor çünkü lig zor, her maç zor dolayısıyla böyle hatalarla maç kaybetmek insanı üzüyor. Pozisyonu incelediklerinde haklı olduğumu görecekler. Pozisyon tamamıyla ofsayt dolayısıyla bu golle mağlup olduk. Hakem maçın genelinde iyi bir maç yönetti sadece tek dikkat etmesi gereken konu çok zaman çalmaya pirim vermeseler hepimiz için, bütün takımlar için daha iyi olacağını düşünüyorum. Hakemle alakalı tek eleştirim bu olabilir, onun haricinde yenildik, üzgünüz ama ikinci yarıdaki oyun bizi bir nebze de olsa mağlubiyete rağmen diri tuttu ve daha fazlasını yapabileceğimizi de kendimizde gördük" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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