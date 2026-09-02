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Taşdemir: İstifa En Kolayı, Yolumuza Devam Ediyoruz

Taşdemir: İstifa En Kolayı, Yolumuza Devam Ediyoruz
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Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Mardin 1969 Spor maçının ardından yaptığı açıklamada, taraftarların istifa çağrısına rağmen görevine devam edeceğini belirtti. Kötü ilk yarıya rağmen ikinci yarıda tepki verdiklerini söyleyen Taşdemir, galibiyet alamamanın sorumlusunun kendisi olduğunu kabul ederek, sabır ve destek istedi.

Mardin 1969 Spor maçından 1 puanla ayrılan Sivasspor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir maçın ardından yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımızı da üzdük. İstifaya da davet ettiler. İstifa en kolayı. Yönetimimiz güvendiği için buradayım. Yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Mardin 1969 Spor ile 2-2 berabere kalan Sivasspor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Taşdemir, "Maç siyah beyaz bir film gibi oldu bugün. Kötü bir ilk yarı oynadık. İkinci yarı bir tepki verdik. 5 hafta bitti ve galibiyetle tanışamadık maalesef. Parça parça iyi oynuyoruz. Sonuca ulaşamadık maalesef. Taraftarlarımızı da üzdük. İstifaya da davet ettiler. İstifa en kolayı. Hem oyuncu grubu hem de yönetimimiz güvendiği için buradayım. Yolumuza devam ediyoruz. Biraz sabretsinler. Eğer düzeltemezsek bu yolun sonu orası olacak. İnşallah en kısa sürede takımı rayına koyabiliriz. Ben kendi adıma daha çok destek bekliyorum. Zaten sıkıntılı bir süreçteyiz. Kötü günlerimizde birbirimize sarılmalıyız. Biz kendi adımıza yaptığımız yanlışları da biliyoruz. Hiçbir mazeret üretmeden bir yanlış varsa bu zamana kadar, bir galibiyet alınmadıysa bunun tek sorumlusu benim. Düzeltmek için elimden geleni yapacağım. 2 aydır buradayız ve tesislerden dışarı çıkmadım. İyi de oynadığımız halde yetmiyor. İstifaya davet edildim ve çok normal. Biraz sabretsinler. Takımı güvendiğim noktaya getiremezsem ben gerekeni yaparım" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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