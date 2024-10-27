İsmet Taşdemir : Bu maçı burada kapatıp önümüzdeki maçlara bakacağız

Doğukan DEMİRKIRDI – Ali DANAŞ / İSTANBUL, - BODRUM FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Bizim için zor bir deplasman ve zor bir maçtı. Bu ligde çoğu oyuncum ilk defa oynuyor. Bu deplasmanda da ilk defa bulundular. Tam adapte olup maça ısınma aşamasında yediğimiz gol gardımızı düşürdü. İkinci yarıda da bireysel hatadan gol yedik ve maç koptu. Mücadele etmeye çalıştık. Maalesef mağlup ayrılıyoruz. Bu maçı burada kapatıp önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.

Bodrum FK, Süper Lig'in 10'uncu hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren İsmet Taşdemir, "Bizim için zor bir deplasman ve zor bir maçtı. Bu ligde çoğu oyuncum ilk defa oynuyor. Bu deplasmanda da ilk defa bulundular. Tam adapte olup maça ısınma aşamasında yediğimiz gol gardımızı düşürdü. İlk yarının sonuna kadar toparlamaya çalıştık. Geçişleri iyi yapan bir takımız ama bugün zorlandık. İkinci yarıda da bireysel hatadan gol yedik ve maç koptu. Mücadele etmeye çalıştık. Maalesef mağlup ayrılıyoruz. Bu maçı burada kapatıp önümüzdeki maçlara bakacağız" şeklinde konuştu.

'MAKAS AÇILIYOR AMA FUTBOL SAHADA OYNANIYOR'

Ligin üst sıralarında takımlar ile alt sıralardaki takımlar arasındaki farkın açıldığını belirten İsmet Taşdemir, "Bu bir gerçek. Çoğu takımda var diyebilirim. Makas açılıyor ama futbol sahada oynanıyor. İyi hazırlanan, iyi organize olan ve güçlü takımların o farkı kapatacağını düşünüyorum. Şu anda Samsunspor'u tebrik ediyorum. Göztepe ve Eyüpspor geliyor. Biz de bunların içerisine girmeye aday takımız" ifadelerini kullandı.

Topa daha fazla sahip olmaları gerektiğini söyleyen 50 yaşındaki teknik adam, "Sezon başından beri istatistiklerde topa sahip olmada en düşük takımlardan bir tanesiyiz. Bence bunu geliştirmemiz gerekiyor. Ceza sahasında en çok topla buluşan 3 takımdan biriydik. Ama 33 tane bulup 1 tane şut atamadık. Böyle de bir gerçeğimiz var. Geliştireceğimiz çok nokta var. Bunun için çalışıyoruz. Bugün takımdaki 7 oyuncuyla 1'inci lig mücadelesi verdik. 4 tanesiyle de 2'nci ligde mücadele verdik" diyerek sözlerini noktaladı.