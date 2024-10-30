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İsmet Taşdemir Bodrum FK'dan Ayrıldı: Tarihi Başarıların Mimarı

İsmet Taşdemir Bodrum FK'dan Ayrıldı: Tarihi Başarıların Mimarı
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Bodrum FK, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı. Taşdemir, takımı 2'nci Lig'den Süper Lig'e taşıyarak büyük başarılar elde etti. Yeni teknik direktör Volkan Demirel ile sezonu sürdürecek.

SÜPER Lig ekiplerinden Bodrum FK'nın 2-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası yollarını ayırdığı İsmet Taşdemir, yeşil-beyazlılarda tarihi başarılar elde etti. 4 sene önce göreve getirilen deneyimli teknik adam, 2'nci Lig'den aldığı takımı Süper Lig'e taşıyıp camiada büyük izler bıraktı. İsmet Taşdemir ilk olarak 2021-22 sezonunda dümene geçtiği Bodrum FK ile 2'nci Lig Play-Off şampiyonluğu yaşadı. O dönem Kırmızı Grup'ta normal sezonu 3'üncü sırada tamamlayan Bodrum FK, Taşdemir yönetiminde Play-Off'lara kaldı. 1'inci Lig yolunda çeyrek finalde önce Sivas Belediyespor'u eleyen Bodrum FK, yarı finalde ise Bayburt Özel İdare Spor'u saf dışı bıraktı. Finalde Karacabey Belediyespor'u yenen Ege ekibi tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e yükseldi.

Ertesi sezon İsmet Taşdemir'le 1'inci Lig'de yola devam eden Bodrum FK ilk kez yer aldığı ligde yine Play-Off finaline kaldı. Normal sezonu 4'üncü bitiren Bodrum Futbol Kulübü, elemelerde Göztepe ve Eyüpspor'u geride bırakarak finalde Pendikspor'un rakibi oldu. Ancak finali 2-1 kaybeden İsmet Taşdemir'in öğrencileri Süper Lig'in kapısından döndü. İstikrarlı bir şekilde Bodrum FK'da çalışmaya devam eden Taşdemir, geçen sezon ise tarihi bir başarı yakaladı. Sezonu yine 4'üncü tamamlayan Bodrum FK, Play-Off'larda mücadele etti. Bu kez Boluspor ve Çorum FK'yı eleyen yeşil-beyazlı ekip finalde Sakaryaspor'u 3-1 yenerek tarihinde ilk defa Süper Lig vizesi aldı.

VOLKAN DEMİREL GELDİ

Bodrum FK'da adeta tarih yazan İsmet Taşdemir, Süper Lig'e de Bodrum FK ile başladı. İskelet kadroyu koruyan Ege ekibi yaptığı transferlerle sezona giriş yaptı. İstikrar abidesi olan İsmet Taşdemir, ilk 10 maçta sahaya çıktı. Bodrum FK, Taşdemir yönetiminde 10 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 10 puan topladı. Son Fenerbahçe maçının ardından kulübe altın çağını yaşatan İsmet Taşdemir için veda vakti geldi. Deneyimli çalıştırıcının çok büyük başarılar elde ettiği Bodrum FK macerası resmen sona erdi. Takımla ve yönetimle vedalaşan Taşdemir, "Burada harika günler yaşadık, aile olduk. Bodrum FK her zaman kalbimde kalacak" dedi. Bodrum FK, Teknik Direktör Volkan Demirel'le anlaşma sağladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Teknik Direktör Volkan Demirel İsmet Taşdemir 3-sayfa Bodrum Futbol Spor

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