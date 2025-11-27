İsmail Sarıkaya Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni Gerçekleşti

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD) tarafından düzenlenen "İsmail Sarıkaya Sarı Kırmızı Kareler" fotoğraf yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

RAMS Park'ta düzenlenen törene Galatasaray Kulübü Başkan Dursun Özbek, başkan yardımcısı Mehmet Cibara, sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri, GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy ve Galatasaray Kulübünde geçmiş yıllarda yönetim kurulu üyeliğini yapmış merhum İsmail Sarıkaya'nın ailesi katıldı.

Fotoğraf yarışmasının, bundan sonra 1905 GSYİAD'da başkanlık yapmış rahmetli İsmail Sarıkaya'nın adıyla düzenleneceği açıklandı.

Yarışmada foto muhabiri Önder Gülen ilk sırayı aldı. Ali Kemertaş ikinci, Murat Akbaş da üçüncü oldu.

Anadolu Ajansı foto muhabirlerinden Hakan Akgün ile Serhat Çağdaş, mansiyon ödülüne layık görüldü. Adem Kabayel, Fatma Erdoğan, Ali Kemertaş, Gökhan Büyük, Kadircan Dilli ve Uğur Şenpire de mansiyon ödülü aldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 23 senedir bu yarışmanın düzenlendiğini kaydederek, "Bu yarışma, Galatasaray Kulübü için önemli. Derece alan fotoğraflara baktım. Her birinin içerisinde ayrı ayrı mesajlar var. İçinde duygusal olanlar da var, keyifli olanlar da var. Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonki performansının çok iyi tasvir edildiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Fotoğraflardan bir tanesini çok beğendiğini aktaran Özbek, "Değerli futbolcumuz Victor Osimhen'in etrafında 5 tane rakip oyuncu var. O, ortada kalmış ama mücadelesini bırakmamış. Sergilediği mücadelenin büyüklüğünü yansıtan bir fotoğraf. Galatasaray Kulübü olarak sergilediğimiz mücadelede de benzer bir davranış içindeyiz. Rakiplerimiz, Galatasaray'ın seviyesine gelmek yerine, onu aşağı çekmeye çalışıyor. Kişilerden bağımsız olarak fotoğrafın bunu ifade ettiğini düşündüm." şeklinde konuştu.

1905 GSYİAD'ın, kuruluşundan itibaren Galatasaray'a çok büyük destek verdiğini vurgulayan Özbek, "Galatasaray'ın büyümesi ve bugün kıskanılan bir kulüp halinde olması, birbirimize sımsıkı bağlanmamız ve sevgi iklimi içinde olmamız ile alakalı. Galatasaray Kulübünün başkanı olarak bu iklimin devam etmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ise bu yılkı törenin her zamankinden çok daha anlamlı ve hüzünlü olduğunu belirterek, "GSYİAD'ın kıymetli başkanlarından merhum İsmail Sarıkaya'yı temmuz ayında kaybettik. Camiamızın önemli isimlerinden olan İsmail başkanımızın kaybı, hepimizi derinden sarstı. Başkanımızın anısını yansıtmak, mirasını onurlandırmak, ona olan sevgi ve saygımızı göstermek için bu yarışmayı onunla yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy da yarışmaya bu yıl da sponsor oldukları için çok mutlu olduklarını aktararak, "Bu yıl yarışmanın, Galatasaray camiasının değerli ismi İsmail Sarıkaya'nın ismiyle düzenlenmesi, etkinliğe ayrı bir anlam yükledi. Kendisini saygıyla anıyorum." dedi.

İsmail Sarıkaya'nın oğlu Kerem Sarıkaya, 1905 GSYİAD'ın ailesi için çok önemli olduğunu aktararak, "Doğduğumdan beri Galatasaray ile iç içeyim. 1905 GSYİAD'ın yaptığı değerli işleri görerek büyüdüm. Bu yarışma, babam için çok özeldi. Bu yarışmanın babamın adıyla düzenleneceği için gururluyuz." şeklinde konuştu.