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İsmail Köybaşı'ndan Beşiktaş'a hafızalardan silinmeyecek efsane gol

İsmail Köybaşı'ndan Beşiktaş'a hafızalardan silinmeyecek efsane gol
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden ve ilk 45 dakikaya 1-0 geride kapatan Göztepe, ikinci yarı başlar başlamaz İsmail Köybaşı'nın akıllardan silinmeyecek golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe'ye konuk oldu. İlk yarı siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, İzmir ekibi, ikinci yarı başladıktan saniyeler sonra harika bir golle eşitliği yakaladı.

İSMAİL'DEN BEŞİKTAŞ'A İNANILMAZ GOL

Göztepe'de Doğan Erdoğan, sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı, Chamberlain topu ceza yayına doğru uzaklaştırdı. Topa gelişine sol ayağıyla vuran harika bir vuruş yapan İsmail Köybaşı, Mert'in sağından topu ağlarla buluşturdu ve skor 1-1'e geldi. Eski takımına gol atan İsmail, büyük bir sevinç yaşadı. Ayrıca bu gol, kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.

İşte o gol;

İsmail Köybaşı'ndan Beşiktaş'a hafızalardan silinmeyecek efsane golGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

İsmail Köybaşı'ndan Beşiktaş'a hafızalardan silinmeyecek efsane golGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

İsmail Köybaşı'ndan Beşiktaş'a hafızalardan silinmeyecek efsane golGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

İsmail Köybaşı'ndan Beşiktaş'a hafızalardan silinmeyecek efsane golGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

İsmail Köybaşı'ndan Beşiktaş'a hafızalardan silinmeyecek efsane golGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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