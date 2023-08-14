Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep FK maçını kazandıkları için mutlu olduklarını ancak oyunun kendilerini memnun etmediğini söyledi. Kartal, eksik kalan takımlara karşı daha iyi oynamaları gerektiğini belirtti ve futbolda ciddi olmanın önemine vurgu yaptı.

İsmail Kartal : Kazandığımız için mutluyuz. Ancak oyundan mutlu değilim

Erdal Güneş: Bizden daha fazla faul yapan takımın sarı kart görmemesini yadırgadım

Metin ARSLANCAN-Ali DANAŞ/İSTANBUL, - Fenerbahçe, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk hafta maçında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-1 yendi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kazandıkları için mutlu olduklarını ancak oyunun kendilerini memnun etmediğini söyledi.

Maça iyi hazırlandıklarını aktaran Kartal, "Moral motivasyon olarak gayet iyiydik. Son oynadığımız üç maçı da kazanarak gelmiştik. Güzel de bir başlangıç yaptık. Rakibin 10 kişi kalmasıyla, eksik kalan rakibimize karşı istediğimiz oyunu sergileyemedik. Buna rağmen gol pozisyonlarımız vardı. Kaçan penaltı vardı. Bir iki tanesini gol yapsak maçı da farklı kazanabilirdik" dedi.

Eksik kalan takımlara karşı daha iyi oynamaları gerektiğini belirten Kartal, "İlk maçlar her zaman zordur. Oyun olarak iyi oynamadık. Bizim için referans oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Ancak oyundan mutlu değilim. Futbolda ciddi olmazsanız hemen ceza kesilir. Dersler çıkaracağız" diye konuştu.

"BİRAZ ONLARA BİRAZ BİZE ÇALMIŞ OLABİLİR"

Maçın son bölümünde tartışılan penaltı pozisyonuyla ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, "Yeni çıkan kurala göre topu uzaklaştırmak isterken kendi takım arkadaşının eline çarparsa penaltı değil. Biraz onlara biraz bize çalmış olabilir. Rakip 10 kişi kalsa da kendi oyunumuzu oynayamadığımız için kendimizi eleştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"ALTAY BİZİM OYUNCUMUZ"

Kaleci Altay Bayındır'ın performansıyla ilgili gelen bir soruya İsmail Kartal, "Altay konusunda şunları söylemek istiyorum. Bu konunun çok üstüne gitmememiz gerek. Kaybetmek kolay, kazanmak önemli. Sonuçta bizim oyuncumuz" şeklinde cevap verdi.

ERDAL GÜNEŞ: BÖYLE BİR DEPLASMANDA EKSİK KALMAK ÇOK ZORDU

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş, sarı-lacivertli ekibin maçı kart görmeden tamamlamasının kendilerini üzdüğünü söyledi. Maçın yenilen gollerin dışında bekledikleri gibi başladığını aktaran Erdal Güneş, şunları kaydetti:

"Maç gollerin dışında beklediğimiz gibi başladı. Maçtan önce ilk 15 dakika baskılı başlanacağını tahmin ediyorduk. Böyle bir baskıyla karşılaşacağımızı anlatmıştık. İstemediğimiz iki golle karşılaştık. Maçtan önce en son istediğimiz şey eksik kalmak diye konuşmuştuk. Maalesef 20'nci dakikada eksik kaldık. Maçın hikayesi de burada döndü. Böyle bir deplasmanda eksik kalmak çok zordu. Devamında golü bulduk. Devre arasında acele etmememiz gerektiğini, topun gerisinde kalıp sürpriz bir golle eşitliği bulabileceğimizi söyledim. Fenerbahçe'nin panik yapacağını düşündük. İkinci golü bulamadık. Kırmızı karttan sonra maç farklı bir hikayeye döndü. Bizden daha fazla faul yapan takımın sarı kart görmemesini yadırgadım. Bir iki tane pozisyonda kart gösterilmemesi, belki bir tanesi kırmızı karttı. Hiç kart gösterilmemesi bizi üzdü. Son pozisyonda hakeme sordum 'Takdiriniz ne yöndeydi?' diye. Kural değişikliğinden bahsetti. Böyle bir maçta aynı pozisyon Fenerbahçe lehine bu taraftarın önünde olsaydı karar ne olurdu merak ediyorum."

Erdal Güneş, maçın son bölümünde penaltı bekledikleri pozisyonla ilgili, "Hakem topun tamamının çizgiyi geçtiğini söylemedi. Öyle olsaydı maçı orada bitirirdi. Aynı pozisyon Fenerbahçe'nin lehine olsaydı kararı ne olurdu? Bizden daha çok faul yapan bir takımın sarı kart görmeden maçı tamamlaması düşündürücü bir olay" ifadelerini kullandı.

"MAXIM, BİZDEN VE YÖNETİMİMİZDEN ÖZÜR DİLEDİ"

Maxim'in gördüğü kırmızı kartı değerlendiren Güneş, "Maxim'i kulüpte en tanıyan insanlardan biriyim. Maxim'in inanılmaz katkıları oldu. Kırmızı kartı kendisi de istemezdi. Aşırı motivasyondan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bizden ve yönetimimizden özür diledi. Bu, kariyerindeki ilk kırmızı karttı" diye konuştu.