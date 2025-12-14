Haberler

İsmail Kartal için sürpriz iddia: Geri dönüyor

İsmail Kartal için sürpriz iddia: Geri dönüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Son olarak İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Persopolis'i çalıştıran İsmail Kartal'ın yine aynı lig takımı olan Tractor FC ile görüşmelerde bulunduğu iddia edildi.

  • İran Pers Körfez Pro Lig ekibi Tractor FC, İsmail Kartal'ı takımın başına getirmek istiyor.
  • İsmail Kartal, geçen sezon Persepolis ile 16 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

İran Pers Körfez Pro Lig ekibi Persepolis'ten ayrılığının ardından bir süredir boşta olan İsmail Kartal için sürpriz bir gelişme yaşandı.

YENİDEN İRAN'A GİDEBİLİR

Geride kalan sezonda İran'da Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal yeniden İran'a dönebilir. Tasnim'de yer alan habere göre; Teknik direktör Dragan Skocic ile yollarını ayırmayı hedefleyen Tractor FC, İsmail Kartal'ı takımın başına getirmek istiyor. Bu doğrultuda deneyimli teknik adam ile görüşmelerde bulunulduğu belirtildi.

İRAN PERFORMANSI

Geçen sezon Persepolis ile 16 maça çıkan başarılı hoca, 16 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 1.75'lik puan ortalaması yakalamıştı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Ünlü gazeteciyi arayıp 'Ben Yeşil' demişti! Kim olduğu açıklandı

Yeşil yaşıyor mu? Ünlü gazeteciye gelen telefon sonrası resmi açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Şehit pilotun eşinin paylaşımı yürekleri dağladı: 609 no'lu uçak...

Şehit pilotun eşinden yürek dağlayan paylaşım: Nereden bilebilirdim…
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Yunanistan'da olay görüntü! Başbakanı durdurup alkolmetre üflettiler

Yanlış duymadınız! Alkolmetre üfletilen kişi ülkenin başbakanı
Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Entübe edilen başkan Gülşah Durbay ile Ferdi Zeyrek'in görüntüleri yürek burktu

Bir kenti ağlatan kareler: O görüntüler yürek burktu
Trump'tan Suriye'deki kanlı saldırıya tepki: Çok ciddi bir misilleme olacak

Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Trump resmen tehdit etti
Bomba iddia: TMSF, Ela Rümeysa Cebeci'nin görevine son verdi

Fotoğraf iddiası ses getirmişti! Ünlü spikeri de kanaldan kovdular
Reyyan Apartmanı davasında tutuklu sanık kalmadı

55 kişiye mezar olmuştu, o isim için de tahliye kararı çıktı
Yüzyılın Konut Projesinde geri sayım başladı! İşte ilk kura tarihi

Yüzyılın Konut Projesinde geri sayım başladı! İşte ilk kura tarihi
Hanuka Bayramı kutlamalarındaki saldırı sonrası İsrail'den açıklama: Defalarca söyledik

Hanuka kutlamalarını kana bulayan saldırı sonrası İsrail'den açıklama
Rıdvan Dilmen Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza attıracaklar

Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza atacak
15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk

15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk
title