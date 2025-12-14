İsmail Kartal için sürpriz iddia: Geri dönüyor
Son olarak İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Persopolis'i çalıştıran İsmail Kartal'ın yine aynı lig takımı olan Tractor FC ile görüşmelerde bulunduğu iddia edildi.
İran Pers Körfez Pro Lig ekibi Persepolis'ten ayrılığının ardından bir süredir boşta olan İsmail Kartal için sürpriz bir gelişme yaşandı.
YENİDEN İRAN'A GİDEBİLİR
Geride kalan sezonda İran'da Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal yeniden İran'a dönebilir. Tasnim'de yer alan habere göre; Teknik direktör Dragan Skocic ile yollarını ayırmayı hedefleyen Tractor FC, İsmail Kartal'ı takımın başına getirmek istiyor. Bu doğrultuda deneyimli teknik adam ile görüşmelerde bulunulduğu belirtildi.
İRAN PERFORMANSI
Geçen sezon Persepolis ile 16 maça çıkan başarılı hoca, 16 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 1.75'lik puan ortalaması yakalamıştı.