- İsmail Kartal: "Geriye düşmemize rağmen maçı çevirmesini bildik" Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 5-1'lik Twente galibiyeti ile ilgili, "Bu maçta da bu kadar taraftar önünde geriye düşmemize rağmen pozitif destekle maçı çevirmesini bildik" dedi.

- İsmail Kartal : "Geriye düşmemize rağmen maçı çevirmesini bildik"

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 5-1'lik Twente galibiyeti ile ilgili, "Bu maçta da bu kadar taraftar önünde geriye düşmemize rağmen pozitif destekle maçı çevirmesini bildik" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında karşılaştığı Hollanda temsilcisi Twente'yi 5-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Geriye düştükten sonra farklı bir skorla galibiyet aldıklarını dile getiren İsmail Kartal, "Rakibimiz Twente'nin Hollanda futbolundan bize sahada gösterebileceklerini biliyorduk. Kaç gündür oyuncularla yaptığımız taktiklerde takımın genç, koşan ve futbol oynamaya çalışan etkili bir takım olduğunu anlattık. İlk 15-20 dakika taraftarın desteğiyle iyi başlayıp erken gol atıp o moralle maçı kopartmaya çalışıyorduk. Beklemediğimiz bir gol yedik sonrasında bir gol daha yiyebilirdik. 25'ten sonra oyun kontrolünü ele aldık. İkinci yarı yaptığımız hamlelerle maçı lehimize çevirerek farklı galibiyet elde ettik. Kulübede aldığım alamadığım oyuncular var. Baştan riske etmedik 1-1 olunca rakip 10 kişi olunca bu fırsatı değerlendirmem gerekiyordu. Biz de bunu yaptık. İkinci yarı yaptığımız organizasyonlarla kazandığımız için geriye düşmemize rağmen taraftarların desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Galibiyeti büyük Fenerbahçe taraftarına ve camiasına armağan ediyorum" şeklinde konuştu. İsmail Kartal, Tadic'in rotasyon oyuncusu olmak istemediği şeklinde basına yansıyan haberlerin sorulması üzerine, "Hepsi asparagas haberler. Onun kararını sadece ben veririm" cevabını verdi.

"Geriye düşmemize rağmen pozitif destekle maçı çevirmesini bildik"

Taraftarın desteği ile mücadeleyi çevirmeyi başardıklarını söyleyen Kartal, "Kaliteli bir takımız kendi seyircimiz önünde asla mağlubiyeti kabul edecek karakterimiz yok. Sonuna kadar savaşmak için Fenerbahçe hak etti. Bir yerlere gelebilmek için taraftarları mutlu etmek için çalışıyoruz. Bu maçta da bu kadar taraftar önünde geriye düşmemize rağmen pozitif destekle maçı çevirmesini bildik. Oyuncularımın isteği, hırsı ve yaptığımız hamlelerle çevirmesini bildik. Bu şekilde devam edecek" değerlendirmesini yaptı.

"Etkili olabileceğimiz için hamle yaptık ve bu hamle tuttu"

İsmail Kartal, ikinci yarı oyuna dahil olan İrfan Can ve Osayi ikilisi hakkında konuşarak "İlk devre Mert Müldür - Kent ikilisi sağ kanatta kötü oynamıyorlardı ama rakip 10 kişi kalınca daha hücumcu, top tutan orta yapan gole yakın oyuncu İrfan Can'ı alarak Bright Osayi Samuel'in de hücumsal özelliklerini kullanarak en iyi şekilde değerlendirmek istedik. Sol bekleri atıldı. Farklı oyuncu oynadı. Daha etkili olabileceğimiz için hamle yaptık bu hamle tuttu" ifadelerine yer verdi.

"Geçen dönem Avrupa'da çok sakat oyuncularımız vardı"

Fenerbahçe'de görev yaptığı bir önceki dönem Avrupa'daki performansı hatırlatılması üzerine İsmail Kartal, "Avrupa'da geçen dönem çok sakat oyuncular vardı. Bazı oyuncular yazılması gerekirken yazılmamıştı. İlk oynadığımız maç da çok sert bir takımla eşleşmiştik. Şimdi sezon başı geldim. Her gün çalışıyoruz. İyi bir kadromuz var. Bunu da en iyi şekilde felsefemize yönelik iyi şey çıkartmak istiyoruz. Oyuncularımla elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" yanıtını verdi.

"Oosterwolde'nin genelinde iyi oynayacağını biliyordum"

Bek oyuncusu Jayden Oosterwolde'nin stoper pozisyonunda oynamasına değinen Kartal, "Oosterwolde koşucu, kuvvetli ve hava hakimiyeti var. Stoperde 2 maçtır oynuyor. Samsun'da son 15 dakika oynadı. Bugün de baştan mecbur oynadı. Antrenmanlardaki performansını bildiğimizden çok fazla hata yapacağını düşünmüyordum. Ufak pas hataları oldu. Pozisyon ve zamanlama hatası olsa da genelinde iyi olacağını biliyordum. Fizik ve enerjisi iyi durumda olduğu için güvenmiştim. Bundan sonra lige, Avrupa'ya ve kadro derinliğine göre bu tip rotasyonları yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Fred'i 6 ve 8 numara pozisyonlarında değerlendirdiklerini aktaran Kartal, "Fred, 6 numara da 8 numara da oynuyor. Biz de 6-8 gibi oynatıyoruz. Mecbur kalırsa 6 da oynatırız" dedi.

"Federasyonun aldığı bir karar, yorum yapmak istemiyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu hafta Avrupa'da boy gösteren takımların lig maçlarını ertelemesi kararı hakkında da konuşan İsmail Kartal, "Federasyonun almış olduğu bir karar. Bir herhangi yorum yapmak istemiyoruz. Karşı takımın ülkesi de lig maçlarını erteledi. Böyle bir karar alındı biz de buna uyduk" ifadelerini kullandı.

"İrfan Can Kahveci'nin performansından memnunuz"

İrfan Can Kahveci'nin performansını değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, "İrfan Can Kahveci çok önemli oyuncumuz. Her oyuncu gibi o da bizim önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Çok istekli, iyi çalışıyor, maçlara girince de karşılığını veriyor. İrfan Can vermesi gereken ne varsa vermeye çalışıyor. Oynadığı zaman bizi rahatlatıyor. Rakibe göre dinlendiriyoruz. Şu anda performansından gayet memnunuz" ifadelerine yer verdi.

"İşimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum"

Takımdaki pozitif havanın sorulması üzerine İsmail Kartal şu ifadelere yer verdi:

"Açık net konuşuyorum. Adaletli olduğumu görünce onlar bana saygı gösteriyor. Birbirimize karşı saygılıyız. İşimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Şu anda güzel iletişimimiz var. Antrenmanlarımız güzel. 8 numaralar bizim oyunumuzun asıl parçası. Beklerimiz önemli, kanatlar önemli hepsi önemli. Gerçekten çok çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Takımımız iyi futbol oynasın taraftarlarımız mutlu olsun bize inananlara karşı gece gündüz çalışıyoruz."

Altay ve Livakovic açıklaması

İsmail Kartal, müsabaka öncesi taraftara veda eden Altay Bayındır ile taraftarı selamlayan Dominik Livakovic ile ilgili, "Altay, Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun önemli oyuncularından. Süper Lig'de ilk ben oynattım. Fenerbahçe'ye geldi A Milli oldu. Futbolda böyle şeyler oluyor. Verdiği hizmetler sebebiyle Altay'a teşekkür ediyorum. Yeni serüvene başladı bu yolculukta başarılar diliyorum. Orada bizi çok güzel bir şekilde temsil eder. Livakovic ile ilgili böyle durumda uzun zamandır başkanımız yöneticilerimiz uğraşıyordu. İyi kaleci. Kendisiyle tanıştık, memnunum. İnşallah birlikte güzel başarılara imza atarız" ifadelerini kullandı.