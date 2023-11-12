İsmail Kartal, Fred hakkındaki tek gerçeği söyledi: Sakatlığı ilerlemesin diye kadroya almadım

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Adana Demirspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan ve durumu merak edilen yıldız futbolcu Fred hakkında da konuşan Kartal, oyuncunun sakatlığını ilerletmemek için riske etmediğini söyledi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, deplasmanda oynayacakları Adana Demirspor maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

"KAZANMAK İÇİN GELDİK"

Ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybına değinen deneyimli çalıştırıcı, "Rakiplerimizin kaybetmesiyle kazanmasıyla ilgilenmiyoruz. Tabii ki kaybetmesi bizim için önemli. Biz kazanmak için geldik. Fenerbahçe, her zaman her yerde kazanmak için sahaya çıkar. Moral motivasyon iyi durumda. 3 puan alıp milli araya moralli gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"SAKATLIĞI İLERLEMESİN DİYE KADROYA ALMADIM"

Takımın bel kemiği Fred'i neden kadroya almadığını söyleyen Kartal, "Fred'i antrenmanda denedik. Kendisiyle konuştuk. Koşularında bir şey yok ama 1-2 pozisyonlarda ağrı hissetti. Doktorla beraber oturup konuştuk, "Oynayamayacak" durumda. Riske edip sakatlığı ilerlemesin diye kadroya almadım" şeklinde konuştu.