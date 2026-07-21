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İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki 4. dönemine galibiyetle başladı

İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki 4. dönemine galibiyetle başladı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi yenerek 4. dönemine galibiyetle başladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2 sezonluk aranın ardından kulüpteki 4. dönemine galibiyetle başladı.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşılaşırken Teknik Direktör İsmail Kartal da ilk resmi maçına Kadıköy'de çıkmış oldu. Deneyimli teknik adam 4. dönemini yaşadığı sarı-lacivertlilerde ilk maçında galibiyet elde etti. Kartal, 2023-2024 sezonu başında Fenerbahçe'nin başında UEFA Konferans Ligi elemelerinde Zimbru'yla oynanan mücadelede de 5-0'lık galibiyete ulaşmıştı.

Öte yandan 65 yaşındaki teknik adam hem maç öncesi hem maç sonu taraftarlardan destek aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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