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Fenerbahçe derbide kazanan 11'le sahada

Fenerbahçe derbide kazanan 11'le sahada
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynadıkları Samsunspor maçı 11’ini bozmadı ve Beşiktaş derbisine kazanan 11’le çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynadıkları Samsunspor maçı 11'ini bozmadı ve Beşiktaş derbisine kazanan 11'le çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, ligde geçtiğimiz hafta oynanan Samsunspor 11'inden değişikliğe gitmedi.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Vedat Muriqi 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlerde Mert Günok, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz ve Dorgeles Nene ise yedek bekledi.

Tek eksik Asensio

Sakatlığı bulunan Marco Asensio'nun tedavisi sürüyor. İspanyol futbolcu, derbinin kadrosunda yer almadı.

Kadıköy kapalı gişe

Fenerbahçeli taraftarlar Beşiktaş derbisine yoğun ilgi gösterdi. Maçın biletleri kısa sürede tükenirken, sarı-lacivertliler derbiye dolu tribünler önünde çıktı. Taraftarlar ısınma esnasında futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak maça hazırladı. Seremoni öncesi statta ışık gösterisi yapılırken, taraftarlar da coşku yaşadı. İlk düdükle birlikte de takımlarına desteği artırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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