İsmail Kartal, 6-0'lık Aston Villa yenilgisi sonrası taraftarlardan özür diledi

FENERBAHÇE Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Çok fazla değerlendirecek bir durum yok. Maçın geneline baktığınızda bu akşamki skoru oyun olarak, takım olarak çok fazla hak etmediğimizi düşünüyoruz" dedi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bu kadar farklı bir skoru hak etmediklerini söyleyen Kartal, "Çok fazla değerlendirecek bir durum yok. Maçın geneline baktığınızda bu akşamki skoru oyun olarak, takım olarak çok fazla hak etmediğimizi düşünüyoruz. Bu seviye, Şampiyonlar Ligi'nin en üst seviyesi. Maalesef bu seviyede bu kadar fazla yapacağınız pas hataları, çok çabuk ve ağır şekilde cezalandırabiliyorlar. Bu akşam bunu yaşadık. Böyle bir mağlubiyeti aklımızdan geçirmiyorduk. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bundan dolayı tüm taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz. Biz bunu bir kenara bırakıp; ben, ekibim ve futbolcularım bundan çok önemli bir ders çıkarttık. Bunun haricinde de 3 gün sonra önemli bir lig maçımız var. Bu maçı unutup, o maça konsantre olmalıyız" ifadelerini kullandı.

'KANTE İLE KONUŞTUK, İYİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ'

Devre arasında N'Golo Kante'yi oyuna almak istediklerini ancak tecrübeli orta saha oyuncusunun iyi hissetmediğini söylemesiyle değişiklikten vazgeçtiklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, "1, 2 değişiklik yapacaktık. Kante ile konuştuk, iyi olmadığını söyledi. Mecburen yapamadık. 5, 10 dakika daha geçsin ondan sonra yaparız dedik. Ama 62'nci dakikaya kadar takım iyi reaksiyon verdi. Her şey gayet güzel, yolunda gidiyordu. Sonra tekrar yaptığımız hatadan dolayı penaltı gol olunca oyun koptu" diye konuştu.

'TARAFTARLARIMIZA BU MAĞLUBİYETİ UNUTTURMAK İSTİYORUZ'

Hafta sonunda oynayacakları Alanyaspor maçını kazanarak, bu mağlubiyeti unutturmak istediklerini belirten Kartal, şöyle konuştu:

"Bunu unutmalıyız. Önümüzde Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız maçlar var. Biz 3 gün sonra Alanyaspor maçını kendi evimizde oynayacağız. O maçı kazanıp, taraftarlarımıza bu mağlubiyeti unutturmak istiyoruz."

'KANTE OYNARSAM RİSK OLABİLİR, TAKIMA YÜZDE 100'ÜMÜ VEREMEM DEDİ'

Kante'yi oyuna alarak orta sahaya bir dinamizm katmak istediklerini ancak Kante'nin oynamam risk olur dediğini yineleyen Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kante'yi merkeze alıp, bir kan değişikliği yapıp, dinamizm getirip, daha az pas hatası yapabilecek daha tecrübeli bir oyuncuyu sokarak, orayı tutmak, oraya sahip olacak bir oyuncu sokmak istedik. Ama kendisinin yüzde 100 hazır olmadığını, oynarsam risk olabilir, takıma yüzde 100'ümü veremem dedi. Öyle deyince biraz daha oynayalım dedik. Sonrasında oraya Bartuğ'u aldık. Bir de Levent vardı 6, 8 oynayacak. Bu şekilde değişiklik yapmayı planlamıştık. 62'nci dakikada bir hata olunca değişikliği mecburen yaptık. İlk devre takım gerekli reaksiyonu gösterdi. Pozisyonları üreterek girdik, hatadan kaynaklanmadı. Biz değerlendiremedik, rakibimiz değerlendirdi içeri 3-0 mağlup girdik. İkinci devre üstüne bir hata daha olunca maalesef böyle bir hata oldu."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı