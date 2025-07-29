İsmail Bereket, 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli güreşçi İsmail Bereket, Yunanistan'ın Atina şehrinde düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. Yarı finalde Gürcü rakibine mağlup olan Bereket, bronz madalya mücadelesinde Azerbaycanlı rakibini 9-0 yenerek başarıya ulaştı.

Milli güreşçi İsmail Bereket, Yunanistan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre başkent Atina'daki turnuvanın yarı final karşılaşmasında İsmail Bereket, Gürcü rakibi Luka Martiashvili'ye 2-1 mağlup oldu.

Milli sporcu, bronz madalya karşılaşmasında Azerbaycanlı rakibi Nijat Yeylagaliyev'i 9-0 yenerek kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Yunanistan Savunma Bakanı'nın 'Türkiye' korkusu! Sözleri ülkede gündem oldu

Yunan bakanın Türkiye korkusu! Sözleri ülkede gündem oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllardır çözülemeyen sır! Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor

Yıllardır çözülemeyen sır! Buraya gelen mışıl mışıl uyuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.