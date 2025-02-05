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İskenderunspor ve Trabzonspor 2-2 Beraberlik Elde Etti

İskenderunspor ve Trabzonspor 2-2 Beraberlik Elde Etti
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Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci haftasında İskenderunspor evinde Trabzonspor ile mücadele etti. Maçın golleri İskenderunspor'dan Muhammet Beşir (2 gol) ve Trabzonspor'dan Batagov ile Enis Destan tarafından atıldı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci haftasında İskenderunspor evinde karşılaştığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada ceza yayı sağ tarafından ceza sahasına giren Sikan, kaleci Onur Can Özdemir'i de geçip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

50. dakikada Zodkov'un sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte Umut Güneş'in kafa vuruşu sonrası kale önünde topu önünde bulan Batagov, meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-1

55. dakikada Mehmet Manış'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Muhammet Beşir'in, kaleci Taha Tepe'yi geçtikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

63. dakikada Sikan'ın sol taraftan ortasında altıpas üzerinde Enis Destan'ın iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

70. dakikada Sikan'ın sol kanattan ortasında altıpas üzerinde Enis Destan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

78. dakikada Malheiro'nun sağ kanattan ortasında arka direkte Banza kafa vuruşunu yaptı. Pozisyonun devamında uzak köşeye giden meşin yuvarlağı son anda çizgide Ahmet Biler uzaklaştırdı.

Hakemler: Ali Yılmaz, Volkan Narinç, Serdar Soydan

İskenderunspor: Onur Can Özdemir, Erbay Eker (Erdem Can Polat dk. 67), Kadir Turhan, Ulaş Zengin, Ahmet Biler, Turan Tuzlacık, Kerem Kurşun, Mehmet Manış, Serdarcan Eralp, Mohamed Khalil, Muhammet Beşir (Yusuf Acer dk. 86)

Yedekler: Arel Ekinci, Ulaş Yılmaz, Berat Yılmaz, Mert Sadık Kurt, Kaan Cinkara, Ali Boyacı, Hüseyin İçlek

Teknik Direktör: Metin Akpunar

Trabzonspor: Taha Tepe, Malheiro, Batagov, Lundstram, Eren Elmalı, Ozan Tufan (Umut Güneş dk. 46), Batista Mendy, Cihan Çanak (Banza dk. 59),

Cham (Zubkov dk. 46), Sikan, Enis Destan

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Salih Malkoçoğlu, Ali Şahin Yılmaz

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Muhammet Beşir (dk. 27 ve 55) (İskenderunspor), Batagov (dk. 50), Enis Destan (dk. 70) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Erbay Eker, Ahmet Biler (İskenderunspor), Banza, Umut Güneş, Sikan (Trabzonspor) - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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